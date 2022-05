TikTok : comment activer le mode sombre ?

Vous pouvez activer le mode sombre sur TikTok ! On vous explique comment procéder en quelques étapes.

Aux dernières nouvelles, TikTok est l’application la plus téléchargée dans le monde tant sur l’App Store que sur le Google Play Store. Nombre d’utilisateurs tuent le temps en visionnant les nombreuses vidéos variées qui transitent sur la plateforme. Lesquelles sont publiées par des influenceurs et des créateurs venant de tout horizon, bien conscients du succès de l’application, en particulier chez les plus jeunes.

Bonne nouvelle, il est possible d’utiliser le mode sombre sur TikTok. Celui-ci rendra l’écran moins agressif pour vos yeux tout en vous permettant de réaliser des économies de batterie non négligeables. Vous ne verrez évidemment aucune différence dans la partie « Pour toi » où vous pouvez faire défiler les vidéo en glissant votre doigt vers le haut. Le mode sombre s’appliquera en revanche dans les autres sections de l’applications à l’instar de « Découvrir » ou de votre profil.

TikTok : comment basculer en mode sombre

Ouvrez l’application TikTok.

Accédez à la section Profil dans le coin inférieur droit de l’écran.

dans le coin inférieur droit de l’écran. Touchez ensuite les trois barres horizontales dans le coin supérieur droit.

Une fenêtre contextuelle s’ouvre. Cliquez sur Paramètres et confidentialité.

Vous retrouverez normalement la section « mode sombre » sous la rubrique Contenu et activité. Activez le pour en profiter.

Activez le pour en profiter. Depuis ce menu, vous pouvez activer de nouveau le thème clair si le mode sombre ne vous convient pas. Il est aussi possible de synchroniser TikTok avec les paramètres d’affichage et de luminosité de votre smartphone.

