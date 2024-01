Meilleure TV LG : quel téléviseur OLED acheter en 2023 ? 

Top 3 des meilleures TV LG

LG 55QNED75, le meilleur premier prix 761.33€ Voir 699.99€ Voir 699.99€ Voir 732.49€ Voir 839.80€ Voir LG OLED55C3, le dernier-né des téléviseurs LG 1,582.99€ Voir 1200€ Voir 1219€ Voir 1249€ Voir 1290€ Voir 1290€ Voir 1399€ Voir 1,794.62€ Voir 1799€ Voir Plus d'offres LG OLED55G3, le meilleur téléviseur OLED de LG 1999€ Voir 1690€ Voir 1690€ Voir 1700€ Voir 1790€ Voir 1899€ Voir 2,119.80€ Voir 2299€ Voir Plus d'offres

LG est présent depuis longtemps dans le secteur de la TV. Il est d’ailleurs numéro 2 sur le marché mondial de la télévision. Et si on parle uniquement des téléviseurs OLED, il est leader dans le domaine. L’entreprise maîtrise tellement bien cette technologie, qu’elle fournit d’autres marques avec ses dalles OLED (comme Sony ou Panasonic). Même Samsung a décidé de faire appelle à eux pour leur fournir les dalles de leurs produits.

Évidemment lors de ce guide, les modèles OLED de LG seront mis en avant. Mais ce n’est pas la seule technologie que la marque coréenne propose. Elle dispose aussi de TV QNED dans laquelle on retrouve des téléviseurs Mini Led. Mais comme avec son concurrent Samsung, il peut être difficile de s’y retrouver au milieu de toutes ces gammes différentes. Découvrez notre sélection des meilleures TV OLED LG.

À lire aussi : vous pouvez retrouver ici notre guide des meilleures TV 4K

LG 55QNED75, le meilleur premier prix

LG 55QNED75 Le meilleur premier prix 761.33€ Voir l’offre

699.99€ Voir l’offre

699.99€ Voir l’offre

732.49€ Voir l’offre

839.80€ Voir l’offre On aime Tarif avantageux

Tarif avantageux Bonne qualité d’affichage

Bonne qualité d’affichage Support HDR10/HLG

Support HDR10/HLG Parfaite pour regarder des films et des séries On n’aime pas Pas adaptée au gaming

Pas adaptée au gaming Faible puissance sonore

Pour débuter ce comparatif, nous vous proposons le téléviseur 55QNED75. Il s’agit d’un des modèles les plus abordables du fabricant coréen LG. Cependant, on ne trouve pas ici de dalle OLED dont la marque est experte, mais bien la technologie QNED. Cette dernière offre un meilleur contrôle de la luminosité et don de meilleurs contrastes.

Enfin, elle supporte la 4K, mais le taux de rafraîchissement ne dépasse pas 60 Hz. De plus, on ne trouve aucun port HDMI 2.1. Ce n’est donc clairement pas une TV adaptée au gaming (absence VRR, etc.). Sinon, elle est équipée du processeur Alpha 5 de 6e génération. Sur ce point, il n’y a rien à redire. Pour revenir sur la partie connectique, celle-ci se compose de 4 ports HDMI 2.0, de deux ports USB et d’un connecteur Ethernet. D’autre part, elle est compatible HDR10 et HLG.

Pour la partie audio, elle déploie une puissance totale de 20W. Enfin, à ce prix, il ne faut pas s’attendre à plus et nous vous conseillons donc de vous procurer une barre de son adéquate. Pour finir, ce téléviseur fonctionne avec l’écosystème WebOS 23 et nous trouvons donc les assistants vocaux Google, Alexa, Siri et ThinQ.

LG 55QNED86, le téléviseur Mini Led par LG

LG 55QNED86 Le téléviseur Mini Led par LG 1,248.99€ Voir l’offre

949€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

1199€ Voir l’offre

1,506.64€ Voir l’offre On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Bonne qualité d’affichage

Bonne qualité d’affichage Interface ergonomique

Interface ergonomique Bon système son On n’aime pas Consommation électrique un peu élevée

Pour changer des téléviseurs à la dalle OLED, nous vous proposons la LG QNED86 équipée de la technologie Micro Led. Cette TV LCD bénéficie de la technologie QNED Mini Led qui va vous offrir des couleurs éclatantes et une très bonne luminosité.

Sinon, elle embarque un ensemble de 4 ports HDMI, dont deux compatibles avec le standard 2.1. Elle est compatible avec HDR10, HLG et Dolby Vision IQ. Et elle dispose de la VRR Free Sync pour profiter des derniers jeux en 4K 120 Hz. Dans l’ensemble c’est un bon choix pour les possesseurs de PS5 et Xbox Series. Le système audio comprend un ensemble de haut-parleurs pour une puissance globale de 40 watts. On trouve ici la compatibilité Dolby Atmos. La qualité est ici honorable pour un produit de ce prix. On trouve aussi le Bluetooth et le Wifi, ainsi que deux ports USB qui sont toujours les bienvenus.

On retrouve toujours le très intuitif écosystème WebOS 22, avec une télécommande qui permet d’utiliser les différents assistants vocaux. En bref, si vous souhaitez profiter de la qualité d’un téléviseur à la technologie Mini Led, difficile de trouver plus abordable. Pour le reste, elle existe dans des versions 65 et 75 pouces.

LG OLED55B3, le meilleur rapport qualité/prix

LG OLED55B3 Le meilleur rapport qualité/prix 982.64€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

1041€ Voir l’offre

1,099.99€ Voir l’offre

1149€ Voir l’offre

1199€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1399€ Voir l’offre

1,581.25€ Voir l’offre On aime Tarif avantageux à la vue de la qualité

Tarif avantageux à la vue de la qualité Bonne qualité d’affichage

Bonne qualité d’affichage Connectique complète

Connectique complète Adaptée au gaming On n’aime pas Capacité audio très faible

Capacité audio très faible Absence HDR10+

Le téléviseur OLED55B3 reste assez méconnu et pourtant, il dispose de qualité indéniable. En effet, cette TV LG embarque comme toujours une dalle OLED. Cependant, il ne s’agit pas d’une version EVO. En résumé, la qualité d’affichage est très bonne, mais elle n’est pas au niveau des versions C3 et G3. Enfin, elle supporte la 4K et dispose d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Ensuite, on retrouve le très bon processeur Alpha 7 Gen 6. Pour la partie connectique, ce téléviseur embarque 4 ports HMDI, dont 2 compatibles 2.1, 2 ports USB, un autre Ethernet et une sortie audio numérique. Sur ce point, elle ne manque de rien. D’ailleurs, elle supporte les formats VRR, G-Sync et ALLM, ce qui est fait un produit adapté au gaming. D’ailleurs, c’est un des choix de TV55 les plus abordables pour les possesseurs de PS5 et de Xbox Series X/S.

Pour finir, elle est compatible HDR10, HLG et Dolby Vision. Seul bémol, la puissance sonore atteint seulement 20W. Avec ce modèle, il est fortement conseillé de se procurer une barre de son. Enfin, quoiqu’il arrive, la LG OLED55B3 offre un excellent rapport qualité/prix.

LG OLED55C2, une TV abordable et idéale pour le gaming

LG OLED55C2 Une TV abordable et idéale pour le gaming 1169€ Voir l’offre

1199€ Voir l’offre

1300€ Voir l’offre

1585€ Voir l’offre On aime Superbe qualité d’affichage

Superbe qualité d’affichage Système son de qualité

Système son de qualité Interface toujours aussi réussie

Interface toujours aussi réussie Excellente en HDR comme en SDR On n’aime pas Absence HDR10+

Absence HDR10+ Télécommande toujours pas rétroéclairée

Ce téléviseur LG OLED55C2 n’est pas de dernière génération, mais il exploite tout de même une dalle OLED EVO très lumineuse. C’est le plus petit modèle de cette catégorie actuellement disponible. En effet la version 48 pouces est presque impossible à trouver en 2023.

Quoiqu’il arrive, cette dalle est le gage d’une très grande qualité d’affichage, avec des noirs parfaits et des couleurs éclatantes. Et pour que le son soit à la hauteur de l’image, quatre haut-parleurs restituent un son 2.2, avec une puissance totale de 40 W. Côté pratique, on trouve les 4 ports HDMI compatibles avec le standard 2.1. En bref, tout pour plaire aux gamers. Ces connectiques permettent donc de jouer en 4K, avec jusqu’à 120 images par seconde, aussi bien avec les PS5 et Xbox Series X/S que depuis un PC. Pour le reste, cette TV est compatible HDR10, HLG et Dolby Vision. On regrette tout de même l’absence du HDR10+. Pour ceux qui avaient un téléviseur C1, sachez que la télécommande reste la même. Bien qu’ergonomique, elle n’est toujours pas rétroéclairée, ce qui est dommage à la vue du prix.

En conclusion, la LG OLED55C2 offre un excellent rapport qualité/prix par rapport à ses concurrents d’autres marques. Cependant, il existe un modèle plus récent, le OLED55C3 que nous avons décortiqué plus bas. Pour finir, elle existe avec différentes diagonales, allant de 42 à 83 pouces.

LG OLED55C3, le dernier-né des téléviseurs LG

LG OLED55C3 le dernier-né des téléviseurs LG 1,582.99€ Voir l’offre

1200€ Voir l’offre

1219€ Voir l’offre

1249€ Voir l’offre

1290€ Voir l’offre

1290€ Voir l’offre

1399€ Voir l’offre

1,794.62€ Voir l’offre

1799€ Voir l’offre On aime Large choix de diagonales

Large choix de diagonales WoW Orchestra génial…

WoW Orchestra génial… Excellente qualité d’affichage

Excellente qualité d’affichage WebOS 23, toujours aussi intuitif

WebOS 23, toujours aussi intuitif Parfaite pour le gaming

Parfaite pour le gaming Système audio au niveau On n’aime pas Tarif en hausse par rapport à la C2

Tarif en hausse par rapport à la C2 … mais fonctionne seulement avec les produits LG

Précédemment nous avons vu plusieurs modèles de la gamme « C ». Ici nous arrivons sur le téléviseur LG OLED55C3, dernier à avoir rejoint le catalogue de la marque coréenne. Pour commencer, cette TV dispose d’une dalle OLED EX qui offre une luminosité toujours au top. Les contrastes sont toujours excellents tout comme la profondeur des noirs. Elle a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et est compatible avec HDR10, HLG et Dolby Vision IQ.

Niveau connectique, elle est équipée de 4 ports HDMI 2.1 qui donner accès au VRR, G-Sync et Free Sync. Et côté interface on trouve toujours le très bon WebOS 23 accompagné de des assistants vocaux Google, Amazon et elle est compatible Air Play 2. Pour la partie son, on trouve un ensemble de deux haut-parleurs de 10 watts chacun et un caisson de 20 watts. Le résultat est superbe et il est possible d’ajouter une barre de son grâce à la fonctionnalité WoW Orchestra. Cette dernière permet d’améliorer l’association entre la TV et la barre de son.

Mais elle fonctionne uniquement avec les produits LG. En bref, la nouvelle LG OLED55C3 est un excellent choix pour les fans de cinéma comme pour les possesseurs de PS5 et Xbox Series X/S. Et dans l’ensemble, les tarifs sont très corrects pour un produit de ce niveau. Ce téléviseur existe dans plusieurs versions de 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces.

À lire aussi : notre test complet de la LG OLED65C3

LG OLED55G3, le meilleur téléviseur OLED de LG

LG OLED55G3 Le meilleur téléviseur OLED de LG 1999€ Voir l’offre

1690€ Voir l’offre

1690€ Voir l’offre

1700€ Voir l’offre

1790€ Voir l’offre

1899€ Voir l’offre

2,119.80€ Voir l’offre

2299€ Voir l’offre On aime Excellente qualité d’affichage

Excellente qualité d’affichage Très bons contrastes

Très bons contrastes Large choix de connectiques

Large choix de connectiques Processeur toujours aussi puissant

Processeur toujours aussi puissant Consommation électrique maîtrisée

Consommation électrique maîtrisée Parfaite pour le gaming On n’aime pas Pied en option

Pied en option Toujours pas de télécommande rétroéclairée

Toujours pas de télécommande rétroéclairée Système audio perfectible

Pour finir ce comparatif, voici le dernier-né des modèles de la gamme « G ». Avec la LG OLED55G3, le fabricant coréen nous propose un téléviseur de grande manufacture. Cette TV embarque une toute nouvelle dalle OLED MLA. Elle garantit la 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et est compatible HDR10, HLG et Dolby Vision IQ.

D’ailleurs, les téléviseurs compatibles Dolby Vision 4K 120 fps restent encore rare sur le marché actuel. Niveau connectique, on trouve évidemment un ensemble de 4 ports HDMI 2.1. Et bien entendu, cette TV est compatible VRR, G-Sync et Free Sync. Pour la partie audio, on trouve 4 haut-parleurs pour une puissance totale de 40 watts et deux caissons de basses pour une puissance de 20 watts. Hélas, le rendu n’est pas superbe, il vaut donc mieux l’associer avec une barre de son. Ici aussi la fonctionnalité WoW Orchestra est présente. Et évidemment, la télécommande n’est toujours pas rétroéclairée. Mais attention ce modèle est étudié pour une installation murale ! Il faudra débourser 199 euros supplémentaires si vous voulez qu’elle soit livrée avec le pied. Ce qui est légèrement embêtant à la vue de son tarif.

Pour le reste, cette LG OLED55G3 est une excellente TV qui va satisfaire toutes les envies. Elle se décline aussi en 65, 77 et 83 pouces. Et il y a même une version 97 pouces qui a été annoncée.

🇰🇷 Qui se cache exactement derrière la marque LG ?

LG est un conglomérat coréen présent depuis des décennies sur le marché mondial. Il propose de nombreux produits et son nom LG est les initiales pour « Lucky GoldStar ». L’entreprise a vu le jour en 1947 avec la création de sa branche chimique : LG Chemical. D’abord spécialisée dans la pétrochimie, la marque s’est diversifiée jusqu’à la naissance de sa filiale LG Electronics en 1995.

À partir de ce moment, le géant coréen s’est mis à commercialiser des téléphones, des télévisons, des produits électroménagers, des chauffages et des climatiseurs. Aujourd’hui, il est difficile de passer à côté des produits LG. Et c’est encore plus vrai dans le domaine du téléviseur. Enfin, LG a longtemps été connu grâce à ses mobiles, mais la marque a décidé de se retirer de ce marché en 2021.

📺 Pourquoi choisir un téléviseur LG ?

Si LG est numéro 2 mondial de la vente de téléviseurs et numéro 1 quand il s’agit des modèles OLED, ce n’est pas pour rien. Avec son concurrent Samsung, ce sont les deux meilleurs fabricants de TV de ces dernières années. Déjà, vous l’avez compris au cours de guide, LG maîtrise parfaitement la technologie OLED. Au point, où même ses concurrents achètent ses dalles pour leurs propres téléviseurs.

Pour regarder des films, LG est toujours un très bon choix. Mais grâce à la présence de ports HDMI 2.1 sur la majorité des modèles et la compatibilité Free Sync et G-Sync, leurs TV sont aussi de bons choix pour le gaming. Enfin on peut évoquer l’écosystème WebOS de LG, particulièrement intuitif et agréable à utiliser. C’est actuellement, la seule véritable alternative à l’Android TV. D’ailleurs quand vous lisez WebOS 22, le chiffre désigne simplement l’année de l’interface.

🤔 Qu’est-ce que la technologie OLED ?

Bien qu’elles soient encore relativement onéreuses, les TV OLED sont aujourd’hui légion sur le marché. Contrairement aux écrans à LED classiques, les dalles OLED ont la particularité de produire leur propre lumière. Les diodes électroluminescentes organiques, ou pixels auto émissifs, peuvent s’éteindre et s’allumer indépendant des autres. De ce fait, cette technologie a l’avantage d’offrir de superbes contrastes, des noirs particulièrement profonds, ainsi que d’excellents angles de visions. L’assurance de profiter d’une qualité d’image dans les moindres détails. Les TV OLED justifient également d’une réactivité hors du commun, avec un temps de réponse (input lag) quasiment nul, de l’ordre de 0,1 ms. Ce qui en fait par conséquent de superbes alliées pour le jeu vidéo.

Si les écrans OLED ont de nombreux atouts, ils présentent également plusieurs inconvénients. En plus de ne pas être à la portée de toutes les bourses, ces écrans présentent un risque de marquage (burn-in), dû à la rémanence des images. En effet, si une image statique est affichée pendant une longue période de temps à une forte luminosité, il peut y avoir un risque de brûlure, qui va marquer la dalle de manière irréversible. De plus, les couleurs peuvent perdre en intensité avec le temps, ce qui n’est pas le cas sur les téléviseurs QLED. En effet, on estime que la durée de vie moyenne d’un écran OLED est de 30 000 heures.

D’autre part, la luminosité n’est généralement pas très élevée sur ce type de dalle. En revanche, les avancées technologiques de ces dernières années permettent de combler ces lacunes. Comme le nouveau type d’écran OLED MLA (Micro Lens Array) de LG, qui permet d’augmenter drastiquement le pic de luminosité grâce à une couche composée de milliards de microlentilles. Par ailleurs, certains écrans intègrent des dissipateurs de chaleur, qui permettent de fournir un maximum d’énergie aux diodes afin qu’elles soient en mesure d’afficher le plus de luminosité possible, sans risque de les griller.

📺 Nos autres guides autour des téléviseurs