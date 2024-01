France Télévisions en 4K : voici à quelle date l’Ultra HD arrivera dans votre région

Cela fait plusieurs mois que les téléspectateurs attendent l’arrivée de la 4K sur les chaînes phares de France Télévisions. A l’approche des Jeux Olympiques, le groupe audiovisuel commence enfin à accélérer le déploiement de l’Ultra HD. Après une phase de test menée en décembre dans la capitale, plusieurs régions sont devenues éligibles ce 23 janvier.

France 2 en 4K : quel calendrier de déploiement ?

France 2 UHD s’invitera ainsi progressivement aux dates suivantes :

Sur le canal 52 de la TNT

23 janvier dans les régions de Paris, Nantes et Bordeaux

dans les régions de Paris, Nantes et Bordeaux 27 février dans les régions de Toulouse et Rennes

dans les régions de Toulouse et Rennes 2 avril dans les régions de Marseille, Montpellier, Lorient, Laval

dans les régions de Marseille, Montpellier, Lorient, Laval 30 avril dans les régions de Lyon, Saint-Étienne, Rouen, Le Mans

Sur le canal 22 de la TNT en Outre-mer

23 janvier en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte

en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte Fin février en Nouvelle-Calédonie, Wallis, Polynésie

en Nouvelle-Calédonie, Wallis, Polynésie Fin mars à Saint-Pierre et Miquelon

Les habitants vivant en Outre-mer y auront également accès par satellite à partir du 31 janvier. Reste désormais à savoir quand les chaînes 4K seront accessibles via les box des différents FAI.

France 3 en 4K : quel calendrier de déploiement ?

L’arrivée de France 3 UHD sera plus tardive. Il faudra patienter jusqu’au 10 juillet pour accéder à la déclinaison 4K de la troisième chaîne :

Sur le canal 53 de la TNT dans les régions autorisées par l’ARCOM.

de la TNT dans les régions autorisées par l’ARCOM. Sur le canal 23 de la TNT en Outre-mer

de la TNT en Outre-mer Sur le c anal 53 du bouquet Fransat (par satellite) dans l’Hexagone

du bouquet Fransat (par satellite) dans l’Hexagone Par satellite en Outre-mer

en Outre-mer Sur les FAI

France Télévisions en 4K : quelles améliorations ?

La définition monte ainsi à 3840 x 2160 pixels, améliorant sensiblement la qualité de l’image diffusée. On passe en outre de 25 à 50 images par seconde, une fréquence doublée offrant une fluidité et un réalisme accrus. Outre le passage au 16:9, les TV 4K compatibles peuvent bénéficier du HDR 10. Côté audio, les chaînes seront compatibles avec le Dolby Digital Plus et le Dolby AC-4.

Voici les spécifications des chaînes de France Télévisions en 4K :

Balayage progressif

Plage dynamique : HDR10

Transmission du signal : DVB-T2

Interactivité : HbbTV

Codec vidéo : HEVC Main (H.265)

Codec audio : Dolby E-AC-3 + Dolby AC-4

Débit brut par chaîne : 17,5 Mbit/s en 4K