Top Gun Maverick s’offre un nouveau teaser avec Tom Cruise et Porsche pour le Super Bowl 2022

Après les trailers de DC et la nouvelle bande-annonce de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c’est au tour de Top Gun : Maverick de profiter du Super Bowl LVI. Paramount Pictures a profité de la finale du championnat de football américain pour dévoiler un nouveau teaser du tant attendu Top Gun : Maverick.

Tom Cruise dans Top Gun : Maverick – Crédit : Paramount Pictures

Réalisé par Joseph Kosinski, le film est attendu pour le 25 mai 2022 au cinéma en France après de multiples retards causés par la pandémie de Covid-19. Le nouveau teaser de Top Gun : Maverick est dédié à la collaboration entre Paramount Pictures et Porsche pour les bolides mythiques. D’ailleurs, un teaser avait également été dévoilé à l’occasion du Super Bowl 2020.

Tom Cruise de retour dans le rôle de Maverick 36 ans plus tard

Les 30 secondes du teaser de Top Gun : Maverick partagent de nouvelles images inédites de Tom Cruise. On retrouve l’acteur qui interprète Pete “Maverick » Mitchell au volant de voitures Porsche, aux commandes d’un avion de chasse et au guidon d’une moto de piste. Les images impressionnantes du teaser promettent donc un film rempli d’action fidèle au Top Gun original.

En effet, Top Gun : Maverick est la suite de l’original Top Gun réalisé par Tony Scott et sorti en 1986. Devenu un film culte des années 1980, Top Gun a propulsé la carrière de Tom Cruise. L’acteur est ainsi devenu une star mondiale du cinéma. D’ailleurs, Tom Cruise a confirmé que le tournage de Top Gun : Maverick a été une expérience irréelle et bouleversante. Selon le synopsis officiel de Top Gun : Maverick, « Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la United States Navy pendant plus de trente ans, Pete “Maverick » Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai ».

L’acteur Manny Jacinto qui interprète Fritz dans Top Gun : Maverick s’est récemment confié sur le retour de Tom Cruise dans le rôle de Maverick. « Tom ne déçoit pas. C’était incroyablement amusant de tourner le film. C’était la meilleure expérience et je suis tellement, tellement excité que les gens le découvrent. [Tom Cruise] dégage cette ambiance, cette énergie de l’éthique de travail. Ça vous inspire. Vous montez sur le plateau et vous vous assurez de vous donner à 110 % », a déclaré Manny Jacinto lors d’une interview.

