Les joueurs PS5 et PS4 pourront gagner de l’argent et de jolis cadeaux en jouant !

Pendant deux mois, les joueurs PS5 et PS4 pourront se frotter à leurs congénères aux participant aux Tournois PlayStation : Win-A-Thon. Les vainqueurs des différentes compétitions gagneront des sommes d’argent et des cadeaux qui méritent le détour.

Les Tournois PlayStation ont commencé © Sony

Vous êtes un joueur FIFA 23 confirmé ? Vous mettez des paniers comme personne sur NBA 2K23 ? Nous avons une bonne nouvelle pour vous : les Tournois PlayStation : Win-A-Thon se tiennent entre le 1er décembre 2022 et le 31 janvier 2023. Argent, manette, consoles, accessoires… De nombreux cadeaux sont mis en jeu pour attirer les joueurs PS5 et PS4.

La compétition se déroule ainsi : vous devez multiplier les victoires pour grimper dans le classement général et régional. Les joueurs ayant accumulé le plus de points fin janvier obtiendront des récompenses bien méritées. « Vous pouvez désormais affronter notre communauté PS5 internationale pour tenter de remporter des prix dans toute une variété d’événements spéciaux, de défis, de compétitions classées et bien plus », souligne Sony sur son blog.

PS5, PS4 : des Euros et des cadeaux pour les joueurs les mieux classés

Sur la PlayStation 5, trois jeux ont été choisis pour participer aux festivités. Il s’agit de FIFA 23, Guilty Gear -Strive- et NBA 2K23. Les joueurs les mieux classés repartiront notamment avec une DualSense Edge, la nouvelle manette personnalisable de la PS5.

FIFA 23 :

1 -12 : DualSense Edge

13 – 24 : casque Pulse 3D

25 – 100 : 50$

101 – 250 : 20$

NBA 2K23 :

1 – 16 : DualSense Edge

17 – 32 : casque Pulse 3

33 – 100 : 50$

101 – 250 : 20$

Guilty Gear -Strive- :

1 – 8 : DualSense Edge

9 – 16 : casque Pulse 3D

Du côté de la PS4, une plus grande sélection de jeux est éligible à la compétition. Ils sont regroupés en deux catégories, à savoir les jeux de combats (Tekken 7, Street Fighter V, Dragon Ball FighterZ, Mortal Kombat 11, Soul Calibur VI, Under Night In-Birth Exe:Late) et les sports collectifs (FIFA 22, FIFA 23, NBA 2K22, NBA 2K23). Chaque catégorie a son propre classement. Voici comment sont répartis les lots :

1 – 4 : PS5

5 : 500 $

6 : 300 $

7 : 200 $

8 : 100 $

9 – 100 : 50 $

101 – 250 : 25 $

Pour participer, vous n’avez qu’à accéder à votre jeu depuis l’écran de votre console avant d’actionner la touche du bas pour dévoiler la liste des tournois disponibles. En plein jeu, il est également possible de passer par le Centre de contrôle via la touche PS pour afficher les compétitions à venir.

Source : Sony