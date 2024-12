Trafic mobile mondial : Android domine dans la majorité des pays, iOS excelle localement

La guerre entre Android et iOS n’est pas nouvelle. Et si au niveau mondial la suprématie d’Android est incontestable, Apple garde une base d’utilisateurs solides et Google a toujours du mal à convaincre les adeptes de l’iPhone de se convertir. Un rapport du CIRP publié en 2023 annonçait d’ailleurs que 15% des utilisateurs de smartphone Android avaient finalement choisi de passer sur iPhone durant les 9 dernières années.

Le succès d’Apple est en grande partie dû à l’engouement des jeunes. On le sait les adolescents sont très sensibles à la marque de leur équipement et ils tiennent à rester sur iOS. Toutefois, sur le marché chinois la situation est plus compliquée et Apple peine à maintenir le niveau de ses ventes d’une année sur l’autre car il subit une forte concurrence de fabricants très bien implantés comme Huawei ou Xiaomi.

Android règne en maitre dans 29 pays

L’étude qui vient d’être publiée par CloudFlare* apporte un éclairage sur cette répartition du monde entre Android et iOS. Au niveau global pas de surprise, Android est largement devant et cela pour la 5e fois consécutive (c’est la 5e édition de l’étude de CloudFlare).

Mais si on adopte une approche pays par pays, on observe de très grandes disparités.

Screenshot

En effet 7 pays affichent un taux d’utilisation d’Android supérieure à 95 % : le Soudan, le Bangladesh, le Turkménistan, le Malawi, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Syrie et le Yémen.

Sans surprise, on observe que les pays ayant les niveaux les plus élevés d’utilisation d’Android se trouvent principalement en Afrique, en Océanie/Asie et en Amérique du Sud et qu’il s’agit de pays où les niveaux de vie est bas. Et lorsque l’on cherche un smartphone pas cher, ce n’est pas vers Apple que l’on se tourne… En revanche, l’offre de smartphone d’entrée de gamme est importante côté Android.

Côté iOS, la part maximale du trafic des appareils mobiles iOS était supérieure à 60% dans huit pays/régions. On trouve dans ce top Monaco, Jersey et le Danemark. Des zones où le pouvoir d’achat n’est pas un frein pour s’offrir un iPhone. La France arrive au 64e rang avec une part de 32,1% pour le trafic émanant d’iOS.

Les zones où les trafic Internet lié à iOS est supérieur à 60%

Source : CloudFlare

* La société est spécialisé dans les services d’infrastructure d’internet.