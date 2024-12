Voici la liste de tous les iPhone sortis de 2007 à 2024

Plus de 17 années se sont écoulées depuis la sortie du premier iPhone. Depuis, chaque nouvelle version a contribué à améliorer la recette originale, tant au point de vue des performances, que du matériel et des fonctionnalités. Voici la liste de tous les modèles d’iPhone sortis jusqu’à présent.

Vous vous souvenez sans doute de ce moment historique en 2007, quand Steve Jobs annonçait au monde le lancement du tout premier smartphone, qui allait profondément transformer le monde de la téléphonie mobile. L’iPhone premier du nom fut commercialisé en cette occasion. 17 années sont passées depuis, et l’iPhone a bien évolué, aussi bien sur le plan esthétique que technologique. On dénombre pas moins de 23 générations de smartphones, et tout autant de modèles, sans compter les déclinaisons intermédiaires.

Arrivé en septembre dernier, l’iPhone 16 est le dernier modèle en date d’Apple. Il sera remplacé par l’iPhone 17, attendu pour le mois de septembre 2025. En attendant, nous avons réuni sur cette page toutes les générations d’iPhone sortis jusqu’à présent, tout en précisant leurs dates de sortie respectives, et ce qu’ils ont apporté à l’évolution de l’iconique smartphone d’Apple.

À lire : notre guide des meilleurs iPhone.

Toutes les sorties d’iPhone dans l’ordre chronologique

Modèle d’iPhone Date de sortie Prix (à partir de) iPhone 29 juin 2007 399 € iPhone 3G 11 juillet 2008 599 € iPhone 3GS 19 juin 2009 599 € iPhone 4 24 juin 2010 629 € iPhone 4s 14 octobre 2011 629 € iPhone 5 21 septembre 2012 679 € iPhone 5s et 5c 20 septembre 2013 699 € et 599 € iPhone 6 19 septembre 2014 709 € iPhone 6s 25 septembre 2015 749 € iPhone SE 31 mars 2016 489 € iPhone 7 16 septembre 2016 769 € iPhone 8 22 septembre 2017 809 € iPhone X 3 novembre 2017 1 159 € iPhone Xs 21 septembre 2018 1 159 € iPhone Xr 26 octobre 2018 889 € iPhone 11 20 septembre 2019 809 € iPhone SE 2 24 avril 2020 489 € iPhone 12 23 octobre 2020 909 € iPhone 13 24 septembre 2021 909 € iPhone SE 3 18 mars 2022 529 € iPhone 14 16 septembre 2022 1 019 € iPhone 15 22 septembre 2023 969 € iPhone 16 9 septembre 2024 969€

iPhone (2007)

Le tout premier iPhone fut une consécration dans le monde des téléphones portables. En effet, il fit naître avec lui ce qu’on appela les smartphones, des téléphones intelligents et évolutifs, car connectés à Internet. Apple se démarqua des standards en proposant un téléphone doté d’un écran tactile, tandis que la grande majorité des modèles étaient encore équipés d’un clavier physique. Steve Jobs présenta l’iPhone comme la somme de trois éléments : un téléphone, un iPod et un appareil capable de se connecter à Internet.

Par ailleurs, c’est ce téléphone qui apporta le concept d’applications. Bien que seules les applications web étaient supportées, et pas les applis tierces comme on en trouve par milliers aujourd’hui. Bien qu’il fut révolutionnaire pour l’époque, le premier modèle était pourtant loin de proposer une fiche technique impressionnante, si on le compare aux modèles actuels. En effet, il était doté de seulement 128 Mo de RAM, 16 Go de stockage, ou encore d’un unique appareil photo de 2 Mpx.

iPhone 3G (2008)

L’iPhone 3G n’apporta pas de différence majeure par rapport à la génération précédente, et reprit en globalité le même matériel technique. En effet, il était davantage question d’une mise à jour, puisque le smartphone profita de la prise en charge de la connectivité 3G, quand son prédécesseur se limitait à la 2G. En plus de proposer des vitesses de connexion beaucoup plus performantes, ce modèle a également introduit l’App Store, la fameuse banque d’applications qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience en téléchargeant d’autres applications, afin d’enrichir les fonctionnalités de leur iPhone.

À lire : découvrez notre sélection des meilleures applications gratuites disponibles sur l’App Store.

iPhone 3GS (2009)

Le modèle 3GS, bien que présentant un design identique au modèle précédent, se distingua en doublant ses capacités de RAM et de ROM doublés. Il est en effet passé à 32 Go de stockage et à 256 Mo de mémoire vive, contre 16 Go et 128 Mo sur les précédents modèles. Le smartphone s’est également doté d’un appareil photo plus performant, en passant à une définition de 3 Mpx, et en intégrant un autofocus. L’iPhone 3GS intégra par ailleurs une boussole numérique, et de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité avec VoiceOver.

iPhone 4 (2010)

Le modèle de quatrième génération marqua un tournant dans l’évolution de l’iPhone. En effet, il abandonna le dos bombé de ses prédécesseurs, pour adopter des tranches et un dos plats. Un design qui caractérise encore les modèles récents. D’autre part, le plastique utilisé sur les précédentes versions laissa sa place à des matériaux plus nobles : le verre et l’acier et inoxydable.

Bien que l’iPhone 4 reprit le même format d’écran que les modèles antérieurs (3,5 pouces), il profita toutefois d’une évolution majeure. En effet, trois ans après la sortie de son premier iPhone, Apple fit le choix d’intégrer un écran Retina sur la quatrième version de son téléphone fétiche. Cette technologie offrit une qualité d’affichage exceptionnelle grâce à sa résolution élevée. La mémoire vive passa quant à elle à 512 Mo.

Par ailleurs, ce modèle fut le premier à intégrer une caméra frontale. Ce qui permit aux utilisateurs de réaliser des selfies et de passer des appels vidéo. Apple continua également d’améliorer la caméra arrière, qui passa à une définition de 5 Mpx, et s’équipa d’un flash LED. Seule ombre au tableau, l’iPhone 4 fut la cible d’un scandale, suite à un souci de conception qui toucha son antenne. En effet, le signal était affecté lorsque le smartphone était tenu dans la main gauche. La firme de Cupertino fut contraint d’offrir des coques de protection à tous ses utilisateurs pour corriger le problème.

iPhone 4s (2011)

L’iPhone 4s fut le premier modèle a embarquer Siri, le fameux assistant vocal de la marque. Grâce à ce dernier, les utilisateurs découvraient une nouvelle manière d’exécuter des tâches plus rapidement, en utilisant leur voix. Ce smartphone profita également d’un appareil photo arrière encore plus abouti, puisque sa définition passa à 8 Mpx. D’autre part, Apple ajouta la possibilité de filmer en FHD à 1080p. Pour permettre aux utilisateurs de profiter pleinement de cette nouvelle qualité d’image, la firme de Cupertino doubla également le stockage de son smartphone, qui passa de 32 à 64 Go. Elle introduisit la même année sa solution de stockage cloud maison, iCloud.

Si Apple avait jusqu’alors pour habitude de proposer ses modèles à la saison estivale, il changea les choses avec ce modèle qu’il commercialisa à l’automne. La marque adopta ensuite cette fenêtre pour toutes les sorties à venir, à l’exception de quelques modèles.

iPhone 5 (2012)

Ce modèle se démarqua du précédent de par son design en aluminium, qui le rendit léger, et on ne peut plus confortable à manipuler. Grâce à cette conception, le poids de l’iPhone 5 descendit à 112 g, contre 140 g. Apple a par ailleurs augmenté la surface d’affichage de ce modèle, en passant à un écran de 4 pouces, contre 3,5 pouces précédemment. La marque doubla encore la mémoire vive de son appareil, qui disposait désormais de 1 Go de RAM. L’adoption d’une caméra frontale FaceTime HD, la compatibilité avec la connectivité LTE, ou encore le passage au standard de charge Lightning, sont d’autres points d’amélioration notables sur ce modèle.

La technologie de charge introduite sur cette génération se présenta comme une véritable évolution du connecteur 30 broches, de part son aspect réversible (utilisation possible dans les deux sens) et plus compact (8 broches). Elle est devenue la norme pendant plus d’une décennie, jusqu’au récent passage à l’USB-C sur les derniers modèles.

iPhone 5s et 5c (2013)

L’année 2013 fut marquée par la présentation de non pas un mais deux modèles d’iPhone. En effet, Apple proposa le 5s, un modèle haut de gamme faisant directement suite à la précédente génération, et le 5c, un modèle moins complet mais plus abordable.

Parmi les nouveautés, l’iPhone 5s fut le premier smartphone de la marque à adopter Touch ID. Les utilisateurs profitaient donc d’une nouvelle option pour déverrouiller leur iPhone, via leur empreinte digitale. Apple a également introduit de nouveaux modes de prises de vue pour l’appareil photo, ainsi que le flash True Tone. Ce dernier adapte la couleur de la lumière en fonction de votre environnement, dans le but d’offrir des clichés aux tons plus naturels.

Apple dû faire quelques compromis sur son iPhone 5c pour le proposer à un tarif plus accessible. En effet, le modèle était équipé d’un processeur moins puissant, et d’une capacité de stockage maximale de 32 Go, soit deux fois moins que ce que propose le 5s. Enfin, le principal signe distinctif du smartphone est qu’il se dota d’un châssis entièrement en plastique, et arbora pour la première fois des coloris vifs.

À lire : Apple interdit l’émulation de jeux PC sur iPhone.

iPhone 6 (2014)

Apple proposa de nouveau deux modèles en 2014 : l’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus. Ces smartphones différaient de par leurs dimensions, leur poids, mais aussi leur taille d’écran et leur autonomie. Le modèle le plus compact disposait d’une diagonale d’écran de 4,7 pouces. Quant au modèle le plus grand, il eut droit à un écran de 5,5 pouces, ainsi qu’à une batterie plus généreuse.

Les deux modèles profitèrent également d’une conception plus fine, qui valut à Apple un autre scandale, celui du « bendgate ». En effet, les smartphones étaient plus sensibles aux torsions, notamment lorsqu’ils étaient exposés de manière prolongée à une pression, par exemple en étant rangés dans la poche arrière d’un pantalon.

Par ailleurs, la marque à la pomme doubla encore le stockage de ses smartphones, qui passèrent à 128 Go au maximum. Ce qui représente aujourd’hui la capacité minimale sur les iPhone de dernière génération. Les iPhone 6 furent également les premiers modèles à profiter d’Apple Pay, la technologie de paiement numérique sans contact et sans carte de la firme californienne.

iPhone 6s (2015)

Un modèle classique et un modèle Plus étaient de nouveau à l’honneur sur cette génération. Si les iPhone 6s et 6s Plus conservèrent le design de leurs prédécesseurs, ils profitèrent toutefois de belles améliorations. Parmi les plus notables, les smartphones de la marque à la pomme croquée ont profité d’un appareil photo arrière encore plus performant, avec une définition de 12 Mpx. Cet objectif deviendra la norme jusqu’en 2023, avec le lancement des iPhone 14. La quantité de mémoire vive passa par ailleurs à 2 Go sur ce modèle.

Ils ont également bénéficié de la fonctionnalité 3D Touch, qui permettait de dévoiler des options supplémentaires sur les icônes d’applications, en maintenant une pression pendant quelques instants. D’autre part, ces modèles ont introduit Live Photos, une fonction qui capture automatiquement une courte vidéo, au moment de la prise d’une photo. Enfin, la série 6s est la première à avoir pu activer l’assistant intelligent via la commande vocale « Dis Siri ».

iPhone SE (mars 2016)

Apple a cherché à proposer un modèle abordable à l’instar du 5c, avec son iPhone SE de première génération. En plus d’afficher un positionnement tarifaire intéressant, cette déclinaison hors série se distinguait par ses dimensions relativement compactes. En effet, à l’heure où les smartphones commençaient à proposer de plus gros écrans, ce modèle affichait quant à lui un écran de 4 pouces, très pratique à utiliser d’une seule main.

Le premier représentant des SE a lancé le concept en combinant les caractéristiques d’un modèle plus récent et le design d’un modèle plus ancien. En effet, l’iPhone SE de 2016 embarque les caractéristiques de l’iPhone 6s dans le corps de l’iPhone 5.

iPhone 7 (septembre 2016)

Apple proposa une fois de plus deux déclinaisons pour sa gamme d’iPhone 7 : un modèle standard et une version Plus. Les smartphones de la série ont profité d’un design plus élégant, car vierge de toutes bandes à l’arrière, contrairement aux anciens modèles. Ils furent également les premiers à profiter d’un indice d’étanchéité, avec l’IP67 (jusqu’à 1m pendant 30 minutes). Cette génération marqua aussi la disparition du port mini-jack sur les iPhone. Il était par ailleurs désormais possible d’opter pour jusqu’à 256 Go de stockage. La déclinaison Plus profita également de 3 Go de RAM, contre 2 Go sur le modèle classique.

L’iPhone 7 Plus fut également le tout premier iPhone à s’équiper d’un double module photo à l’arrière : capteur grand-angle et téléobjectif. Ce qui signa aussi l’arrivée du mode portrait, qui détache le sujet de l’arrière plan grâce à un flou artistique, l’effet bokeh.

À lire : votre iPhone a pris l’eau ? Voici comment éliminer l’eau stagnante.

iPhone 8 (septembre 2017)

Les différences entre l’iPhone 8 et l’iPhone 7 furent assez minces. En effet, Apple préférait en garder sous le pied pour son prochain modèle. L’iPhone 8 profita d’un nouveau design en verre et en aluminium, qui autorisa pour la première fois la recharge sans-fil. Par ailleurs, son processeur plus puissant permit la prise en charge de la réalité augmentée dans les jeux mobiles.

Apple améliora également la partie photo de sa mouture, en ajoutant la stabilisation optique, de nouvelles fonctionnalités comme le mode éclairage du mode portrait, ou encore la possibilité de filmer jusqu’en 60 FPS en 4K. Le smartphone profita également de la technologie d’affichage True Tone, qui adapte la colorimétrie de l’écran en fonction de la luminosité ambiante. Concernant la quantité de mémoire vive, Apple fit comme pour la génération précédente, en allouant 3 Go de RAM au modèle Plus, et 2 Go au modèle standard.

iPhone X (novembre 2017)

Quelques semaines après la sortie de l’iPhone 8, Apple commercialisa un nouveau modèle, l’iPhone X. La marque fit l’impasse sur l’iPhone 9 et passa directement au modèle « 10 » à l’occasion du dixième anniversaire de l’iPhone. Cette génération marqua une rupture avec les précédentes, en abandonnant notamment le bouton Home, et Touch ID, qui fut remplacé par Face ID, une technologie qui permet le déverrouillage du téléphone par reconnaissance faciale.

C’est également le premier iPhone à s’être équipé d’un écran bords à bords de 5,8 pouces, qui accentua grandement la sensation d’immersion, tout en contribuant à offrir un look résolument plus moderne. Apple passa également d’une dalle LCD à un écran OLED Super Retina sur ce modèle. Le haut parleur et la caméra frontale furent par ailleurs intégrés dans une encoche sur l’écran, qui ne fit pas l’unanimité. Enfin, notons que les deux capteurs photo arrière présents sur ce modèle étaient disposés de manière verticale, contrairement aux versions Plus des générations précédentes, qui présentaient leurs modules arrière à l’horizontale.

iPhone Xs (septembre 2018)

Pour faire suite à son modèle X, Apple a sorti deux autres modèles reprenant le même design mais apportant leur lot de nouveautés : les iPhone Xs et Xs Max. La firme a proposé comme sur les précédentes générations, deux versions aux tailles et batteries distinctes. En effet, tandis que le modèle Xs classique disposait d’un format d’écran de 5,8 pouces, le Xs Max profitait quant à lui d’un écran de 6,5 pouces.

Autrement, les deux modèles ont profité d’une compatibilité avec la norme Gigabit LTE, pour des vitesses de téléchargement encore plus rapides, mais aussi d’une prise en charge de la double SIM et de l’eSIM. Il était par ailleurs possible de profiter de 4 Go de RAM et de jusqu’à 512 Go de stockage. D’autre part, les deux modèles profitaient d’une meilleure résistance à l’eau avec un indice IP68 (jusqu’à 2 m pendant 30 minutes).

iPhone Xr (octobre 2018)

L’iPhone Xr a été conçu comme une version abordable des modèles Xs. Pour abaisser le prix de son modèle, Apple a notamment remplacé l’écran OLED par une dalle LCD Liquid Retina de 6,1 pouces, qui est aujourd’hui le format par excellence sur les modèles d’iPhone standard les plus récents. Par ailleurs et bien qu’elle conservait le processeur des modèles phares de l’époque, à savoir la puce A12 Bionic, cette déclinaison ne disposait que d’une seule caméra à l’arrière, et d’un indice d’étanchéité IP67 (jusqu’à 1 m pendant 30 minutes). Le modèle Xr profitait toutefois d’une batterie plus conséquente (2942 mAh) que le modèle Xs (2658 mAh) ; et presque autant que le modèle Xs Max (3174 mAh). Contrairement aux modèles Xs, cette déclinaison se limitait toujours à 3 Go de RAM.

À lire : voici comment enregistrer des appels téléphoniques sur votre iPhone.

iPhone 11 (2019)

Apple commercialisa pour la première fois trois modèles en même temps en 2019 : les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Un trio de déclinaisons que la marque conservera jusqu’à aujourd’hui. À partir de cette génération, la marque à la pomme remplaça le téléobjectif de ses modèles standards par un module ultra grand-angle. Elle réserva par ailleurs le téléobjectif aux modèles Pro, qui furent les premiers à profiter d’un triple capteur photo à l’arrière. Par ailleurs, Apple modernisa le design du bloc photo contenant les appareils photo arrière. Les déclinaisons Pro ont par ailleurs passé un cap en embarquant 6 Go de mémoire vive, contre 4 Go sur la version standard.

Les smartphones de la gamme ont par ailleurs été les premiers à bénéficier d’une puce Ultra-wideband (U1), qui permet de localiser avec précision des objets. La marque a aussi opté pour des écrans OLED Super Retina XDR, offrant une luminosité élevée supérieure à 1000 nits, et plus économes en énergie. Enfin, la certification IP68 protégeait désormais les modèles contre l’immersion jusqu’à 4 mètres de profondeur pendant 30 minutes, contre 2 mètres auparavant.

iPhone SE 2 (avril 2020)

Quatre ans après le premier iPhone SE, Apple a récidivé en offrant une alternative abordable aux utilisateurs à la recherche d’une solution compacte et performante. L’iPhone SE 2 a ressuscité le design rétro de l’iPhone 8, tout en s’équipant d’une bonne partie des caractéristiques de l’iPhone 11, dont sa puce A13. Le smartphone disposait toutefois de 3 Go de RAM, et de jusqu’à 256 Go de stockage. Le retour du bouton Home a également signé celui de Touch ID, une aubaine pour les utilisateurs qui préféraient ce système. Il s’agissait quoi qu’il en soit d’un smartphone à l’excellent rapport qualité/prix.

iPhone 12 (octobre 2020)

Apple a inauguré pour la première fois quatre modèles avec sa série 12. En plus du modèle standard, et des déclinaisons Pro et Pro Max, une version mini s’est invitée au casting. Cette dernière était intéressante dans la mesure où elle proposait un design compact et moderne, sans pour autant faire de compromis, mis à part sur l’autonomie. Avec sa diagonale d’écran de 5,4 pouces, ce smartphone était également le plus abordable des quatre déclinaisons. Ce modèle, ainsi que le standard, profitaient par ailleurs de deux caméras arrière.

Le modèle Pro affichait pour sa part les mêmes dimensions que le modèle classique et un écran de 6,1 pouces, mais disposait d’un triple capteur photo arrière (grand-angle + ultra grand-angle + téléobjectif). Une composante dont profitait également le modèle Pro Max, qui disposait quant à lui de dimensions plus généreuses, d’une taille d’écran de 6,7 pouces, et d’une meilleure batterie. Une tendance qu’Apple a poursuivi avec ses modèles plus récents. La firme a également équipé ses modèles Pro d’un capteur Lidar, qui détecte la profondeur de champ pour offrir des clichés encore plus aboutis.

Les iPhone 12 ont par ailleurs bénéficié en premier du revêtement Ceramic Shield, conçu pour offrir une meilleure résistance aux chocs. Tout en restant certifiés IP68, les modèles sont passés à une résistance à l’immersion jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes, contre 4 mètres sur la génération précédente. Cette série d’iPhone a par ailleurs été la première à prendre en charge la 5G, et la technologie de charge sans-fil MagSafe. C’est également depuis cette génération qu’Apple a arrêté de fournir le chargeur. Grâce à une mise à jour, l’iPhone 12 est désormais compatible avec la recharge par induction jusqu’à 15 W. Elle était auparavant limitée à 7,5 W.

iPhone 13 (2021)

Les iPhone 13 étaient relativement similaires aux modèles de la gamme précédente. On retrouvait en effet les quatre mêmes déclinaisons : standard, mini, Pro et Pro Max. Concernant les changements esthétiques, Apple a notamment réduit la taille de l’encoche, et changé la disposition des modules photo arrière sur ses modèles standard et mini, qui étaient désormais alignés en diagonale.

Par ailleurs, la puce A15 Bionic présente sur ces modèles a considérablement amélioré l’autonomie de la batterie des iPhone. Cette génération a également bénéficié de l’ajout d’un mode vidéo Cinématique, dans lequel un effet de profondeur de champ est appliqué, ce qui floute le premier et l’arrière-plan, tout en gardant le sujet de la vidéo parfaitement net.

Les iPhone 13 Pro et Pro Max furent également les premiers modèles à proposer une capacité de stockage de 1 To, et à bénéficier de la technologie d’affichage Pro Motion (LTPO), qui offre un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 et 120 Hz : pour une plus grande sensation de fluidité lors de la navigation et pour les animations.

iPhone SE 3 (mars 2022)

Cette troisième génération de la gamme SE n’a pas évolué en matière de design par rapport à la précédente génération, puisqu’elle reprenait toujours le corps de l’iPhone 8, avec son écran de 4,7 pouces, son bouton Home et Touch ID. L’avantage c’est que ce modèle restait une solution idéale pour toute personne à la recherche d’un smartphone compact, tandis que les écrans de 6,1 pouces étaient devenus la norme. Malgré son esthétique vieillissante, l’iPhone SE 3 a toutefois profité de la puissance des iPhone 13, en s’équipant de leur puce, l’A15 Bionic. Le smartphone abordable a également profité d’une meilleure autonomie, ainsi que d’une compatibilité avec la 5G. Ce modèle est par ailleurs passé à 4 Go de RAM.

À lire : notre test de l’iPhone SE de troisième génération.

iPhone 14 (septembre 2022)

Suite aux faibles ventes réalisées précédemment, Apple a décidé d’abandonner la déclinaison mini et de réintroduire à la place la version Plus. On retrouva ainsi toujours quatre modèles, mais cette fois-ci la famille fut complétée par une version XL, qui a la même taille que la version Pro Max, et une batterie plus conséquente que les modèles standard et Pro. Aux États-Unis, Apple a décidé d’abandonner le tiroir à carte SIM physique sur sa gamme d’iPhone 14. Ces derniers sont devenus ainsi uniquement compatibles eSIM. Ce qui ne fut pas le cas en France.

Autre point notable, Apple a introduit la Dynamic Island en remplacement de l’encoche frontale sur les versions Pro. Il s’agit d’une encoche dynamique en forme de pilule, qui affiche plusieurs informations contextuelles. Tous les modèles sont passés à une mémoire vive de 6 Go. La firme américaine a toutefois souhaité segmenter autrement ses gammes en rééquipant ses modèles standard et Plus de l’A15 Bionic des iPhone 13. Seuls les modèles Pro ont eu droit à la dernière puce, l’A16 Bionic, cette année là.

Les modèles Pro ont également été les premiers à profiter de l’écran Always on, qui permet au smartphone de continuer à afficher des informations pendant qu’il est en veille. Apple a aussi amélioré le capteur photo principal à l’arrière de ses modèles haut de gamme, en le passant à une résolution de 48 Mpx, contre 12 Mpx auparavant. Les iPhone 14 sont également les premiers terminaux mobiles d’Apple à s’être dotés d’une fonctionnalité de détection des accidents, qui appelle automatiquement les secours en cas d’accident avéré, ainsi que de la fonctionnalité SOS d’urgence par satellite, qui permet d’envoyer des messages aux services d’urgence sans réseau.

iPhone 15 (2023)

Tous les modèles de la gamme profitent désormais de la Dynamic Island, introduite sur les modèles Pro précédents. D’autre part, l’appareil photo principal est également passé à 48 Mpx sur les iPhone 15 et 15 Plus. Toutes les déclinaisons profitent également d’une puce Ultra-wideband plus performante, qui offre encore plus de précision : l’U2.

Apple a poursuivi sa stratégie de différenciation en équipant ses modèles standard et Plus de l’A16 Bionic, et en réservant sa dernière puce, l’A17 Pro, aux versions Pro. Ce dernier SoC, qui est le plus puissant à ce jour, a notamment permis l’introduction du ray tracing matériel qui offre des performances graphiques inédites. Grâce à cela, il est envisageable de faire tourner des jeux AAA, ce qui est exceptionnel sur une machine de cette taille. Par ailleurs, tandis que les iPhone 15 et 15 Plus sont restés à 6 Go de RAM, les modèles Pro sont quant à eux passés à 8 Go.

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max L’iPhone 15 (128 Go) L’iPhone 15 Plus (128 Go) L’iPhone 15 Pro (128 Go) L’iPhone 15 Pro Max (256 Go) Pixmania FR 729€

Darty 749€

RueDuCommerce 766€

Cdiscount 859€

Amazon 859€

Fnac 869€

E.Leclerc 869€

RED by SFR 869€

SFR 869€

Boulanger 869€

Carrefour 869.99€ Plus d’offres Pixmania FR 752€

Darty 784.89€

RueDuCommerce 899.98€

Fnac 969€

Cdiscount 969€

RED by SFR 969€

SFR 969€

Boulanger 969€

Amazon 969€ Plus d’offres Pixmania FR 867.84€

Darty 880.89€

Back Market 912.05€

RueDuCommerce 1047€

Fnac 1099€

Carrefour 1,099.99€

Cdiscount 1,122.99€

Amazon 1,149.65€ Plus d’offres Pixmania FR 1019€

Darty 1029€

Amazon 1,167.27€

RueDuCommerce 1230€

RED by SFR 1329€

SFR 1329€

Cdiscount 1349€

Boulanger 1349€

Fnac 1359€ Plus d’offres

Apple a opté pour un cadre en titane sur les modèles Pro, qui sont devenus plus légers et plus résistants. Les modèles Pro ont également eu droit à un nouveau bouton Action, en lieu et place du commutateur silencieux/sonnerie. Grâce à ce dernier, les utilisateurs peuvent attribuer une fonction et l’activer d’une simple pression. L’iPhone 15 Pro Max se distingue par ailleurs du modèle Pro en embarquant un téléobjectif x5 120 mm.

L’autre changement notable c’est qu’Apple a abandonné le port Lightning sur les iPhone 15, et l’a remplacé par un port USB-C, afin de se mettre en conformité avec les normes européennes. De ce fait, les iPhone sont désormais compatibles avec un plus grand nombre d’appareils. La commande « Dis Siri » a également été simplifiée avec iOS 17, intégré nativement sur les derniers iPhone. Il est désormais possible de solliciter l’assistant en prononçant seulement le mot « Siri ».

À lire : découvrez toutes les différences entre les modèles d’iPhone 15.

iPhone 16 (2024)

Certains auront été déçus à la présentation des iPhone 16 car même si plusieurs nouveautés sont bien présentes, visuellement la nouvelle génération ressemble à s’y méprendre aux iPhone 15. Ils conservent notamment des écrans OLED de 6,1 et 6,7 pouces. L’iPhone a été décliné en 4 versions : iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max.

Ils sont équipés de la puce A18, les iPhone 16 et 16 Plus ce qui leur permet de bénéficier de performances accrues ainsi que d’une meilleure efficacité énergétique, l’autonomie s’améliore un peu (22h au lieu de 20h) et la recharge sans fil MagSafe a été optimisée.

Apple iPhone 16 € Apple iPhone 16 909€

orange.fr 909€

sosh.fr 909€

Pixmania FR 929€

E.Leclerc 930€

Darty 964€

RueDuCommerce 969€

Cdiscount 969€

RED by SFR 969€

SFR 969€

Carrefour 969€

Amazon 969€

Fnac 969.99€

Boulanger 969.99€ Plus d’offres

Le système de caméra a été amélioré, intégrant un objectif principal de 48 mégapixels ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, disposés verticalement pour faciliter la capture de vidéos spatiales.

Une autre nouveauté importante est l’introduction du “Bouton Action”, personnalisable, qui remplace l’interrupteur de sonnerie/silence et permet d’accéder rapidement à diverses fonctions. De plus, un bouton latéral appelé “Commande de l’Appareil Photo” offre un accès simplifié aux fonctionnalités de la caméra.

L’intégration de “Apple Intelligence“ offre théoriquement de nombreuses possibilités mais dommage Apple ne l’a pas intégrée dès le lancement. En France, il faudra probablement attendre avril avant d’assister à son déploiement.

Enfin, l’iPhone 16 introduit la prise en charge du Wi-Fi 7, garantissant des connexions sans fil plus rapides et stables.

Quels seront les prochains iPhone ?

L’iPhone 17, attendu pour septembre 2025, promet des innovations notables. Apple pourrait introduire un modèle ultra-fin, l’iPhone 17 Air ou Slim, avec une épaisseur inférieure à 6 mm. Ce design élancé impose quelques contraintes, notamment l’absence de la carte SIM physique, limitant sa disponibilité aux marchés compatibles avec l’eSIM.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max devraient bénéficier de la technologie d’écran Low-Dielectric TEE, offrant une meilleure efficacité énergétique et une durabilité accrue.

De plus, un retour au cadre en aluminium est envisagé pour réduire le poids et affiner le profil.

Des améliorations significatives des caméras sont attendues, avec une caméra frontale de 24 MP et un capteur principal de 48 MP.

L’intégration de la puce A19 Pro et de 12 Go de RAM devrait renforcer les performances, notamment pour les applications d’intelligence artificielle. Ces évolutions visent à maintenir Apple à la pointe de l’innovation dans le marché des smartphones.

Enfin, bien qu’il accuse déjà un certain retard par rapport à la concurrence, Apple compte lui aussi se faire une place sur le marché concurrentiel des smartphones pliables. Selon les rumeurs, l’iPhone pliable pourrait voir le jour en 2026.

Jusqu’à quand votre iPhone sera mis à jour ?

La question de l’obsolescence revient régulièrement dans le monde de la téléphonie mobile. En effet, contrairement à Samsung et Google qui proposent désormais un suivi (logiciel et sécurité) allant jusqu’à 7 ans, Apple est moins généreux puisqu’il garantit quant à lui un suivi de 5 ans pour ses smartphones.

Si vous vous demandez jusqu’à quand vous bénéficierez des mises à jour iOS sur votre iPhone, nous avons justement réuni ci-dessous la liste des “derniers” iPhone et la date à laquelle ils recevront leur dernière mise à niveau logicielle. Une manière de savoir si cela vaut le coup d’acheter un ancien smartphone de la marque, ou si vous devrez bientôt songer à changer le vôtre.

Modèle Dernière mise à jour attendue (date) iPhone X iOS 16 (2022) iPhone Xs, Xs Max, Xr iOS 17 (2023) iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max iOS 18 (2024) iPhone 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max et SE 2 iOS 19 (2025) iPhone 13 mini, 13, 13 Pro et 13 Pro Max iOS 20 (2026) iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max et SE 3 iOS 21 (2027) iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max iOS 22 (2028) Iphone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro max iOS 23 (2029)

À lire : quand et sur quels smartphones sera disponible iOS 18 ?

Par ailleurs, la réparation est un autre point important à considérer. Apple devrait par ailleurs prochainement alléger ses restrictions en la matière. En effet, les utilisateurs qui passeraient par des services tiers pour faire réparer leur iPhone ne seraient plus pénalisés par la perte de certaines fonctionnalités, comme cela est le cas jusqu’à présent. À noter également que la marque a changé ses conditions générales de réparation, et ne garantit plus les fissures sur l’écran.