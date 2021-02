Fortnite : le streamer Ninja ne jouera plus au battle royale à cause du stream sniping

Le célèbre streamer Tyler Blevins, alias Ninja, ne jouera plus à Fortnite en direct sur Twitch. Il a pris cette décision radicale à cause du stream sniping qui s’intensifie, c’est-à-dire d’autres joueurs qui viennent gâcher sa partie en regardant son stream.

Fortnite va perdre l’un des plus gros streamers au monde. L’américain Tyler Blevins, davantage connu sous le pseudonyme Ninja, a vu sa popularité exploser il y a environ deux ans en jouant compétitivement à Fortnite, le célèbre battle royale free-to-play pour lequel il est interdit d’acheter ou de vendre des comptes.

Le streamer Tyler Blevins, alias Ninja – Crédit : thatdenverguy / Ninja

Avec plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sur ses streams, il a aussi largement participé au succès du battle royale d’Epic Games et il a même eu un skin à son effigie dans le jeu. Au sommet de sa popularité, Ninja avait également fait un stream de 12 heures en direct de New York pour fêter le Nouvel An le 31 décembre 2018.

Ninja ne streamera définitivement plus Fortnite

Quelques mois plus tard, Ninja avait quitté Twitch pour se rabattre sur la plateforme Mixer rachetée par Microsoft en 2016. Finalement, Tyler Blevins est officiellement revenu sur Twitch en septembre 2020 après avoir signé un contrat d’exclusivité de plusieurs années avec la plateforme. Depuis, il ne joue plus compétitivement à Fortnite et il stream surtout d’autres jeux multijoueurs populaires comme League of Legends ou encore Valorant.

Ninja n’avait pas joué à Fortnite depuis longtemps, mais il a décidé de faire quelques parties pour se détendre. Cependant, il s’est rapidement énervé et a promis de ne plus jamais jouer au battle royale. En effet, comme de nombreux streamers, Ninja a été victime de stream sniping. Ce terme désigne une pratique interdite dans le milieu de la compétition qui consiste à regarder le stream d’un joueur adversaire pour obtenir des informations sur sa position et ainsi prendre l’avantage. Dans le cas de Ninja, les stream snipers sont ses propres spectateurs qui cherchent à se faire remarquer. Selon lui, « ce sont les mêmes enfants » qui ruinent ses parties.

Le youtubeur « thatdenverguy » a partagé sur YouTube la vidéo de la réaction de Tyler Blevins après avoir été victime de stream sniping alors qu’il jouait à Fortnite. Celui-ci en a eu vraiment marre et, après avoir critiqué la communauté du jeu, il a annoncé arrêter définitivement Fortnite. Il ne jouera donc plus au battle royale en direct devant ses viewers.

Source : Screen Rant