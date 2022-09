Twitch : les sites de jeux d’argent et de hasard sont bannis suite à la révolte de gros streamers

Twitch a annoncé que le streaming de jeux d’argent et de hasard sera bientôt banni sur la plateforme. Cette décision fait suite à la révolte des streamers et streameuses les plus populaires qui menaçaient de « faire grève ».

De gros streamers et streameuses comme Pokimane qui cumule plus de 9 millions de followers ont décidé de se révolter contre Twitch cette semaine. Ils menaçaient la plateforme de streaming de faire grève en coupant leur caméra si les jeux d’argent et de hasard ne sont pas bannis. Si les créateurs de contenu les plus populaires mettent leur menace à exécution, les répercussions seront lourdes pour Twitch qui veut diminuer la rémunération des gros streamers.

Twitch bannit les jeux d’argent et de hasard © Twitch / Erik Mclean / Unsplash

Jusqu’à présent, Twitch a toujours autorisé le streaming de jeux d’argent, de hasard et de casino. En plus de promouvoir les jeux d’argent auprès des jeunes utilisateurs influençables, cela a aussi entraîné des dérives. Le week-end dernier, le célèbre streamer Abraham Mohammed plus connu sous le pseudo « Sliker » a avoué avoir escroqué ses fans et plusieurs créateurs de contenu pour financer sa dépendance au jeu. Il avait une addiction aux paris sportifs du jeu Counter-Strike : Global Offensive. Au total, il a volé plus de 200 000 $. Cette histoire fait d’ailleurs penser au streamer Ice Poseidon qui avait volé 500 000 $ à ses fans en les faisant investir dans un projet crypto.

Les sites de jeux d’argent et de hasard seront bannis de Twitch à partir du 18 octobre

Suite à l’aveu de Sliker ce week-end, les gros streamers et streameuses comme Pokimane, Mizkif et Devin Nash ont annoncé vouloir boycotter Twitch jusqu’à ce que le streaming de jeux d’argent soit interdit. Finalement, Twitch a partagé il y a quelques heures un communiqué sur le streaming des jeux d’argent et de hasard.

An update on gambling on Twitch. pic.twitter.com/lckNTY9Edo — Twitch (@Twitch) September 20, 2022

À compter du 18 octobre, Twitch va bannir « le streaming de sites de jeux d’argent qui incluent des machines à sous, de la roulette ou des jeux de dés qui ne sont pas autorisés aux États-Unis ou dans d’autres juridictions qui offrent une protection suffisante aux consommateurs ». Pour le moment, la liste des jeux interdits comprend des gros sites comme « Roobet.com », « Rollbit.com », « Stake.com », et « Duelbits.com ». La liste pourra progresser au fur et à mesure que Twitch évalue la situation.

Les paris sportifs seront toujours autorisés sur Twitch

Cependant, tous les paris ne seront pas interdits sur la plateforme de streaming. Twitch a confirmé que : « nous continuerons d’autoriser les sites web axés sur les paris sportifs, les sports fantastiques et le poker ». Nous n’avons pas encore plus de détails pour le moment. Twitch a probablement partagé ce communiqué pour calmer rapidement la situation.

Bien entendu, l’interdiction des gros sites de jeux d’argent va avoir de lourdes répercussions. Non seulement cette catégorie est l’une des plus populaires de la plateforme, mais certains des plus gros streamers sont aussi spécialisés dans les jeux d’argent. Par exemple, le streamer américain Tyler Faraz Niknam, aka « Trainwreckstv », a déclaré gagner plus d’un million de dollars par mois en streamant des jeux d’argent et de hasard.

