Twitch : plus de 350 nouveaux tags pour décrire les streams tels que Noir, transgenre et handicapé

Twitch ajoute plus de 350 nouveaux tags à sa plateforme. Ils sont utilisés pour décrire les streams. Les tags sont liés à la nationalité, à l’orientation sexuelle, à la santé mentale, etc. Il y a par exemple « Noir », « Transgenre » et « Handicapé ».

À partir d’aujourd’hui, les streamers sur Twitch ont accès à plus de 350 nouveaux tags pour décrire leur stream aux utilisateurs. Cette fonctionnalité d’ajouter des tags a été lancée pour la première fois en 2018 avec pour objectif d’aider les créateurs de contenu à agrandir leur communauté en touchant des viewers spécifiques. Désormais, Twitch a décidé de largement agrandir la quantité de tags disponibles avec plus de 350 nouveaux choix.

Logo Twitch – Crédit : Twitch

Les tags d’un stream Twitch ne sont pas à confondre avec la catégorie dans laquelle est classé le stream. D’ailleurs, la plateforme de streaming qui a banni le mot « obèse » vient de prendre une mesure inattendue face au contenu suggestif et explicite de la plateforme. Au lieu de les interdire comme certains utilisateurs l’ont demandé, Twitch a tout simplement annoncé une nouvelle catégorie intitulée « Pools, Hot Tubs, and Beaches ». Celle-ci est donc utilisée pour les streams dans une piscine, dans un jacuzzi ou à la plage.

Les nouveaux tags permettent aux streamers de décrire leur contenu et de toucher une audience plus spécifique

Concernant les nouveaux tags, Twitch a déclaré que les plus de 350 nouveaux choix sont liés « au sexe, à l’orientation sexuelle, à la race, à la nationalité, aux capacités, à la santé mentale, etc. ». Bien entendu, les tags sont totalement optionnels. Le streamer choisit d’en utiliser pour décrire son stream ou non. Par exemple, à l’heure actuelle, les streamers comme Ludwig Ahgren qui a récemment battu le record du monde du nombre d’abonnés avec un défi idiot utilisent généralement les tags pour décrire la langue dans laquelle ils parlent, ou encore les types de jeux auxquels ils parlent.

Parmi les 350 nouveaux tags de Twitch, on retrouve « Noir », « Transgenre », « Handicapé », « Vétéran » ou encore « VTuber ». Ce dernier terme fait référence à un Youtubeur virtuel, c’est-à-dire un créateur de contenu qui utilise un avatar virtuel pour s’adresser à sa communauté. D’ailleurs, Twitch a confirmé avoir travaillé avec plusieurs organisations indépendantes telles que GLAAD, The Trevor Project, AbleGamers et d’autres pour mettre au point les nouveaux tags.

Enfin, Twitch a précisé qu’il manque inévitablement des tags spécifiques. La communauté peut donc demander l’ajout de nouveaux tags en passant par UserVoice. Les idées les plus populaires auprès des utilisateurs seront évaluées par la plateforme de streaming.

Source : Kotaku