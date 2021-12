Google Pixel 6 : cette solution peut vous aider à résoudre les problèmes de réseau

Vous ne captez plus la 4G ou la 5G sur votre Google Pixel 6 ? Vous ne pouvez plus passer des appels et envoyer des SMS ? En attendant un correctif officiel, des internautes ont trouvé une solution pour résoudre ces problèmes de réseau.

Depuis quelques jours, les utilisateurs des Google Pixel 6 et 6 Pro sont de plus en plus nombreux à se plaindre d’une perte de signal réseau sur leur smartphone. Ce problème est apparu avec la mise à jour de décembre qui corrigé quelques bugs et amélioré le lecteur d’empreintes digitales. Google a confirmé l’existence de ce bug de réseau, mais il a aussi assuré qu’il n’était en aucun cas lié à la mise à jour de décembre.

Google Pixel 6 – Crédits : Xavier Regord / Tom’s Guide

En attendant un correctif officiel de la part de Google qui y travaille activement, les utilisateurs cherchent eux-mêmes un moyen de récupérer le signal réseau sur leur Pixel 6. En effet, le smartphone devient rapidement obsolète s’il ne peut pas se connecter au réseau et s’il n’y a pas de Wi-Fi. Les internautes ont trouvé une solution qui semble efficace pour de nombreuses personnes, même si elle ne fonctionne pas à coup sûr.

À lire aussi > Test Pixel 6 : quand Google fait rimer audace avec efficacité !

Essayez de rejoindre la bêta de Google Carrier Services sur votre Pixel 6

L’utilisateur « u/vachezoub » a partagé son astuce sur Reddit. Il explique que son Pixel 6 rencontre des problèmes de réseau depuis avant le déploiement de la mise à jour de décembre. « Veuillez noter que je vis en Europe (Arménie) et mon problème était que je perdais complètement la connexion à des moments aléatoires », a-t-il précisé. Sa solution est de rejoindre la bêta de Google Carrier Services sur le Play Store, puis de mettre l’application à jour. L’internaute a déclaré que : « depuis, j’ai un meilleur signal et aucune perte de connexion (ça fait plus d’une semaine maintenant ».

Vous pouvez rejoindre la bêta de Google Carrier Services en vous rendant sur la page de l’application du Play Store. La mise à jour de la version bêta est ensuite disponible au téléchargement. L’internaute a d’ailleurs aussi forcé la fermeture de l’application et vidé son cache après avoir rejoint la bêta. À en croire les multiples commentaires sous son post, cette solution a aidé de nombreux internautes à récupérer le signal sur leur Pixel 6. Un utilisateur du Qatar a même réussi à se connecter à la 5G pour la première fois.

Enfin, cette solution est efficace, mais elle ne semble pas fonctionner systématiquement pour tous les utilisateurs. Si vous avez aussi des problèmes de réseau sur votre Google Pixel 6 ou 6 Pro, elle ne prend que quelques minutes à essayer. Cette solution peut potentiellement résoudre les problèmes de signal du Pixel 6 en attendant le correctif officiel.

Source : Android Central