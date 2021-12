Un célèbre youtubeur sacrifie 15 Game Boy Color pour fabriquer une table

Logan Paul est un youtubeur mondialement connu qui fait souvent l’objet de polémique, et celui-ci a de nouveau bouleversé Internet avec ses dernières frasques.

Logan Paul est un fan de longue date de Pokémon, et donc de Game Boy Color, sur lesquelles étaient disponibles les jeux de première génération. Le youtubeur possède même une carte Dracaufeu classée 10 qui a été estimée à un million de dollars. À titre de comparaison, une carte Pikachu Illustrator de 1998 s’est vendue l’année dernière à 230 000 dollars.

Sur les réseaux sociaux, Paul a dévoilé son « premier projet de résine époxy », qui consiste à encastrer 15 consoles Game Boy Color dans une table, ce qui n’a pas manqué de faire bondir les fans nostalgiques de l’époque où ils utilisaient également la petite console portable. D’ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, la Game Boy Color a failli être le premier smartphone, il y a 20 ans.

La vidéo fait un carton, mais la plupart des fans sont choqués

Dans la vidéo, on peut voir Logan Paul fabriquer un plateau de table en résine époxy transparente. La résine contient 15 Game Boy Colors aux couleurs et aux designs variés. Celles-ci sont entourées d’une bordure métallique sur le thème des PokeBall, les balles rouges et blanches qui servent à attraper des Pokémon.

Comme on pouvait s’y attendre avec un tel projet, la vidéo a récolté 2,3 millions de vues en moins de 24 heures. De nombreux fans ont exprimé leur mécontentement dans les commentaires de la vidéo. Alors que certains ont fait remarquer que les consoles portables auraient pu être déjà cassées, d’autres ont fait remarquer qu’elles étaient en parfait état, sans aucun signe d’usure.

Indépendamment de la question de savoir si les Game Boy Color étaient fonctionnels ou non, il n’en reste pas moins que la résine époxy garantit la destruction des appareils. En effet, il est impossible de les retirer de la résine sans les endommager. Beaucoup d’internautes ont donc estimé que sceller un objet dans de la réside n’est pas une façon appropriée de l’exposer.

Cependant, d’autres internautes ont pris sa défense en déclarant qu’il n’avait sacrifié « que » 15 Game Boy Color. De plus, les consoles portables lui appartiennent, il est donc normal de le voir les utiliser comme il le souhaite. Et vous, êtes-vous choqués par un tel projet ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.