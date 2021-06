Logan Paul portait une carte Pokémon à 150 000 $ pour son combat contre Floyd Mayweather

Il y a quelques heures, les réseaux sociaux et plus particulièrement Twitter étaient agités par le combat de boxe organisé entre le célèbre youtubeur Logan Paul et le boxeur professionnel Floyd Mayweather. Ils ont d’ailleurs fait match nul.

Logan Paul montre sa carte Charizard pendant la conférence de presse – Crédit : Fight Hub TV

Tandis que certains internautes ont critiqué ce combat de type spectacle même s’il fallait s’y attendre étant donné la différence d’âge et d’expérience des deux combattants, d’autres ont immédiatement remarqué un détail inédit.

C’est une carte Charizard de la première édition de 1999 qui a été évaluée à 10 sur 10 par la PSA

Logan Paul a fait son entrée en portant autour du cou une carte Pokémon sécurisée dans un étui rattaché à une grosse chaîne. Il ne s’agit évidemment pas de n’importe quelle carte, mais de l’une des plus rares et des plus onéreuses au monde. C’est la carte Charizard de la première édition de 1999. Ce qui la rend encore plus rare est que sa condition a été évaluée à 10 sur 10 par l’entreprise américaine PSA (Professional Sports Authenticator). À titre de comparaison, une carte Pikachu Illustrator de 1998 s’est vendue l’année dernière à 230 000 $.

Logan Paul s’est procuré cette carte en 2020 auprès d’un collectionneur de cartes Pokémon. Ce dernier était hésitant au premier abord de laisser partir une pièce de sa collection. Il avait finalement accepté de vendre l’une de ses 7 cartes Charizard PSA 10 de la première édition. Vous pouvez voir l’extrait de Logan Paul entrant sur scène avec la carte Charizard dans l’extrait vidéo ci-dessous.

Logan Paul makes his way to the ring with a Charizard card chain.



(🎥: @ShowtimeBoxing)



pic.twitter.com/7x4rsqMhhZ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 7, 2021

Logan Paul est persuadé que sa carte Charizard vaut 1 million de dollars. Il l’a lui-même annoncé dans la conférence de presse après le match. Un journaliste lui avait demandé s’il s’agissait bien d’une carte Pokémon qu’il avait autour du cou.

D’ailleurs, Logan Paul n’était pas le seul à arriver sur le ring avec un accessoire totalement inattendu. Son adversaire Floyd Mayweather avait quant à lui une casquette en cuir OnlyFans. Il s’agit d’un réseau social sur lequel les utilisateurs s’abonnent à leurs créateurs favoris. Cela leur permet d’accéder à du contenu qui est essentiellement pornographique. Outre leurs accessoires, les deux hommes ont finalement réussi à faire beaucoup parler d’eux. Ils ont surtout gagné plusieurs dizaines de millions de dollars pour 24 minutes passées sur le ring.

