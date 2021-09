Un drone aurait capturé de nouvelles images du monstre du Loch Ness

Nessie, c’est toi là-bas dans le noir ? Voici une nouvelle plutôt insolite. Un drone aurait capturé de nouvelles images du monstre aquatique. C’est en tout cas ce que semble suggérer de nombreuses personnes à la vision de ces dernières. L’observation « présumée » a été enregistrée grâce à l’appareil d’un voyageur en canoë. Parmi toutes les séquences, une a retenu toute l’attention des internautes. Elle semble montrer ce qui pourrait être le contour du monstre, juste au-dessus de la ligne de floraison. Alors effet d’optique, canular ou bien manifestation de Nessie ?

Le monstre du Loch Ness enfin de sortie ? – Crédit : Twitter / Paris Match

La vidéo a été partagée sur YouTube et ne cesse d’attirer les curieux. Mais sur la toile les avis sont clairement partagés. Il y a les ultras convaincus qui y croient dur comme fer… et les autres !

Le monstre du Loch Ness enfin approché ?

« Je suis la plus sceptique des personnes. Mais en voyant cette vidéo, je suis certain qu’il y a quelque chose de très étrange ici » témoigne Mavor, à qui l’on doit la publication des images pour le New York Post. Fait amusant, il n’a pas immédiatement remarqué la silhouette dans l’eau. C’est en regardant avec attention les images à plusieurs reprises qu’il a commencé à émettre de sérieux doutes sur cette « apparition » étrange. Au départ, le jeune homme n’était pas convaincu. « Ça doit être un effet d’optique avec la lumière et les vagues » expliquait alors ce dernier. Mais son point de vue a désormais bien changé.

Depuis la publication, les avis sont tranchés. Certains pensent qu’il ne s’agit effectivement que d’un mirage visuel. D’autres se laissent le bénéfice du doute. En revanche, une large majorité n’y croit pas une seule seconde. Le monstre du Loch Ness reste une légende populaire. Et comme toute légende, les fantasmes qui l’entourent ont la dent dure. Mais Nessie ne semble effectivement pas prêt à sortir des entrailles du lac. En tout cas, pas cette fois.

Si l’histoire est amusante, elle intervient quelques jours avant les grandes festivités d’Halloween. Une période ou l’on aime bien faire resurgir les croyances anciennes, les histoires effrayantes et les monstres en tout genre.

Source : Movieweb