Far Cry : un volet adoré des joueurs débarque enfin sur cette console

Lors du dernier Nintendo Direct, nous avons appris que Far Cry 3 débarquera sur Nintendo Switch 2 au printemps prochain. Ubisoft prépare également le portage de Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition.

Plus de 20 ans plus tard, la franchise Far Cry va faire son grand retour dans l’écosystème Nintendo. Et c’est notamment un opus adoré des joueurs qui aura enfin droit à son portage. Lors du Nintendo Direct qui s’est tenu mercredi, Ubisoft a révélé que FARCRY 3 Classic Edition et FARCRY 3 Blood Dragon Classic Edition débarqueront au printemps prochain sur la Switch 2.

Far Cry 3 et Far Cry 3 Blood Dragon arrivent bientôt sur Nintendo Switch 2

Sorti fin 2012, Far Cry 3 plonge les joueurs dans la peau de Jason Brody, un touriste échoué sur une île tropicale où règne le chaos. Vous devrez trouver un moyen de survivre et de vous échapper de ce monde ouvert riche en dangers.

Considéré comme l’un des épisodes les plus emblématiques de la saga, le jeu mêle exploration, combats à la première personne, chasse, fabrication et infiltration. Vous croiserez notamment la route de personnages inoubliables dont le célèbre antagoniste Vaas Montenegro.

Far Cry 3: Blood Dragon s’apprête également à s’inviter sur la Switch 2. Sorti en 2013, ce spin-off autonome de Far Cry 3 reprend certaines de ses mécaniques, mais dans un univers totalement différent, parodiant les films d’action et de science-fiction des années 1980.

Alors que le monde a été dévasté par une guerre nucléaire, vous incarnez le sergent Rex Colt, un cybercommando envoyé affronter une armée de cyborgs dévastateurs, de scientifiques mutants, de requins métalliques et de redoutables dragons aux yeux laser sur une île en monde ouvert.

Reste à savoir si une refonte graphique sera au programme de ces deux portages. Pour le moment, le studio n’a dévoilé aucune information à ce sujet. Mais l’optimisme est de mise. À titre de comparaison, Far Cry 3 et Far Cry 3: Blood Dragon avaient reçu en janvier une mise à jour leur permettant de tourner à 60 FPS sur PS5, PS5 Pro et Xbox Series X|S.