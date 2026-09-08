Les coins du Galaxy Z Fold 8 s’affaissent ? Samsung assure que c’est voulu

Les propriétaires du Galaxy Z Fold 8 ont commencé à craindre un défaut de fabrication en constatant que l’écran principal s’enfonçait légèrement lorsqu’ils appuyaient sur ses coins. Samsung a pris la parole pour rassurer tout le monde.

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Sortis au cœur de l’été, le Galaxy Z Fold 8 et le Galaxy Z Fold 8 Ultra ont rencontré un vif succès. Mais une polémique a commencé à naître sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs usagers, les deux pliables auraient un défaut de fabrication. Vidéos à l’appui, ils expliquent que l’écran principal s’enfonce légèrement lorsqu’on appuie sur ses coins.

“Quand tu appuies sur le coin, ça donne une sensation de ressort qui se comprime, et ça ouvre un grand écart entre le cadre et l’écran comme si ce n’était pas collé ensemble”, constate notamment un utilisateur sur X. Alors que la grogne s’intensifiait, Samsung a rapidement éteint le feu en promettant qu’il s’agissait d’une caractéristique structurelle visant à améliorer la durabilité et la protection de l’écran.

This is the official statement from samsung regarding the nature of the screen in Fold 8 series.



in short, the corner pressing down is intentional & it doesn't affect the device's waterproofing/day to day working in any way, its intensity can differ from device to device.



(1/2) https://t.co/xBf47EQ5b4 pic.twitter.com/xVLsDf9sQy — NMPS (@FamilyTaes) September 8, 2026

Galaxy Z Fold 8 : pourquoi l’écran s’enfonce légèrement dans les coins

Selon un porte-parole de Samsung, les écrans pliables des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra sont dotés d’une “structure de rembourrage appliquée aux coins extérieurs pour une durabilité et une protection accrues. Pour réduire l’impact des interférences ou de la pression entre les composants internes de l’écran, la zone est conçue avec un jeu, ce qui peut entraîner un léger mouvement lorsqu’une partie spécifique est légèrement pressée”, explique-t-il.

En définitive, cette caractéristique structurelle “n’affecte pas les performances du produit, vous pouvez donc l’utiliser en toute confiance”, ajoute le représentant. Il faudra tout de même voir à l’usage si cette conception ne nuira pas à terme à la protection et à l’étanchéité globale des deux modèles pliables, même si Samsung assure qu’elle améliore leur durabilité.

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Une vidéaste coréenne a justement mis le Galaxy Z Fold 8 à l’épreuve sous l’eau. Malgré plusieurs pressions exercées sur les coins de l’écran alors que le smartphone était immergé, ce dernier a continué de fonctionner normalement.