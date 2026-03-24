Galaxy Z Fold 8 : une nouvelle fuite révèle une nette amélioration côté batterie

Samsung est attendu au tournant sur le marché des pliables qui sera bientôt rejoint par Apple. Selon de nouvelles fuites, le Galaxy Z Fold 8 devrait notamment faire mieux que son prédécesseur sur le plan de l’autonomie.

Rendu du Galaxy Z Fold 8 issu des fichiers CAO © OnLeaks / Android Headlines

Après avoir sorti ses Galaxy S26 en début d’année, Samsung se concentre désormais sur son nouveau smartphone pliable dont le lancement devrait intervenir l’été prochain. De nouvelles fuites permettent d’en savoir plus sur certaines caractéristiques du futur flagship. Le célèbre informateur OnLeaks et Android Healdlines viennent notamment de publier des images basées sur les fichiers CAO.

On constate que le design du nouvel appareil ne changera pas radicalement par rapport à celui de son prédécesseur. Selon ce leak, le Galaxy Z Fold 8 plié afficherait des dimensions de 158,4 × 72,8 × 9 mm et de 158,4 × 143,2 × 4,5 mm en position dépliée. Si la hauteur et la largeur restent inchangées, on remarque que l’appareil gagnerait légèrement en épaisseur : +0,1 mm fermé et +0,3 mm une fois ouvert.

Galaxy Z Fold 8 : vers une capacité accrue de la batterie

Cette évolution pourrait être liée à l’intégration d’une batterie de 5000 mAh. Ce qui serait un bon en avant conséquent. Depuis le Galaxy Z Fold 3, Samsung s’est en effet contenté d’une capacité de 4400 mAh sur l’ensemble de la gamme, sans évolution notable au fil des générations. Cette amélioration devrait ainsi permettre d’améliorer sensiblement l’autonomie.

Autre avancée attendue : la charge rapide pourrait enfin atteindre 45 W (contre 25 W sur le Z Fold 7), selon des fuites provenant de l’organisme de certification chinois 3C. Une amélioration qui devrait permettre d’accélérer sensiblement le rechargement et ce malgré la capacité gonflée de la batterie. Cette vitesse de charge serait en tout cas bien plus en adéquation avec le positionnement haut de gamme et le tarif élevé de l’appareil pliant.

Parmi les autres nouveautés pressenties, notons le passage à 50 MP de l’ultra grand-angle (contre 12 MP), les autres capteurs restant inchangés. Il est aussi possible que Samsung réintègre la compatibilité avec le S Pen sur le Galaxy Z Fold 8. Il faudra patienter jusqu’à la prochaine fenêtre estivale pour confirmer toutes ces fuites prometteuses.