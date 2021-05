Un héros Marvel emblématique a failli mourir définitivement

Bucky Barnes aurait pu ne jamais revenir – Crédit : Marvel Studios

Marvel n’est pas né au cinéma avec le Marvel Cinematic Universe. Cet univers connecté, qui s’enrichit prochainement avec Loki, a plusieurs dizaines d’années d’existence sur papier glacé. C’est de là que le MCU tire son inspiration avec ses histoires remaniées, dans lesquelles un X-Men pourrait rejoindre Ant-Man 3. Et parmi les personnages populaires portés au cinéma, on trouve Bucky Barnes, alias Le Soldat de l’Hiver. Un héros introduit dans Captain America: First Avengers et qui a eu droit à sa série sur Disney+, appelée Faucon et le Soldat de l’Hiver. Mais saviez-vous que Bucky Barnes a failli mourir définitivement dans les comics Marvel ? Il a fallu attendre 40 ans pour le faire revenir parmi les vivants.

Bucky Barnes, un personnage de retour 40 ans après sa création

Bucky Barnes ne reviendra qu’en 2005 ! – Crédit : Marvel

Bucky Barnes est surtout connu pour être Le Soldat de l’Hiver dans l’univers Marvel. On le retrouve au cœur d’un récit présenté dans Avengers #4 de Stan Lee et Jack Kriby, revenant sur la dernière mission de Captain America et de son grand ami.

Steve Rogers et Bucky Barnes remarquent qu’un drone bourré d’explosifs a été volé par le baron Zemo. Captain America tente de s’approcher depuis un avion mais tombe dans l’eau glacée et, pendant sa chute, voit l’appareil exploser. Il imagine logiquement que Bucky Barnes est décédé sur le coup.

Mais 40 ans, Bucky Barnes fait son retour et devient Le Soldat de l’Hiver. Cette durée n’est pas une ellipse temporelle dans les comics. Le personnage a bien disparu tout ce temps, pour de vrai ! Un lecteur âgé de 10 ans à l’époque de la sortie de Avengers #4 aura retrouvé Bucky Barnes à ses 40 ans…

La plus longue disparition chez Marvel

Il n’existe quasiment pas de cas d’un tel écart entre deux apparitions dans les comics Marvel. Bucky Barnes l’a fait avec sa dernière histoire en 1964 avant de revenir dans Captain America #1 en 2005 ! L’homme revient avec le cerveau lavé, désormais aux ordres de l’HYDRA, grand ennemi de Steve Rogers.

Le Soldat de l’Hiver a ses propres capacités, doté d’un bras bionique aperçu dans la récente série Disney+. Faire disparaître Bucky Barnes est une chose, mais le faire réapparaître des décennies plus tard a été un énorme coup de poker gagnant. Aujourd’hui, c’est l’un des personnages les plus appréciés du MCU. Et les comics réservent souvent ce genre de surprise, comme lorsque Thanos a sauvé… Thor !

Source : ScreenRant