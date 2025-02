Un titre des Beatles, retravaillé avec l’IA remporte un prix au Grammy Awards

Le groupe britannique légendaire vient de remporter le prix de la meilleure prestation rock aux Grammy Awards 2025, grâce au titre Now and Then, écrit il y a 30 ans et retravaillé avec l’IA.

L’intelligence artificielle se développe à grande vitesse. On ne compte plus les nouveaux modèles qui voient le jour, les fonctionnalités pour vous servir au quotidien, les nouvelles applications pour vous aider à créer des contenus aussi bien en termes de rédaction de texte, mais aussi de génération d’image, de recherche pour toutes sortes de prestation… Bref, l’IA est partout.

Pour le meilleur et pour le pire… On ne compte plus les vidéos suspectées d’être générées par l’IA, ou celles qui se révèlent vraiment être générées par l’intelligence artificielle, comme cette fausse pub réalisée à 99% avec l’IA grâce au modèle Veo 2 et qui a fait scandale dans l’industrie du cinéma.

Now and Then, le titre des Beatles retravaillé par l’IA

Heureusement, l’usage de l’IA a souvent de bons côtés. Bien que cette nomination suivie de cette consécration ait fait grincer quelques dents dans l’industrie musicale, la nouvelle chanson des Beatles, Now and Then, en partie retravaillée par l’IA a remporté un vif succès. Ne criez pas au scandale tout de suite, il s’agit d’un travail d’isolation des instruments et de la voix de John Lennon, et non d’une génération de la voix de l’artiste. En effet, on se souvient de la polémique du clonage de la voix d’Alain Dorval, décédé en 2024, qui a été utilisée pour le doublage français du prochain film de Sylvester Stallone. Cette nouvelle avait inquiété les professionnels du métier, se voyant déjà relégués au second plan.

Pour la chanson des Beatles, la démo initialement enregistrée par John Lennon a été “nettoyée” avec l’aide de l’IA, permettant donc d’isoler les instruments et la voix du chanteur compositeur, d’éliminer tous les craquements et bruits parasites qui rendaient la bande inexploitable. Les membres du groupe encore en vie, Paul McCartney et Ringo Starr ont ensuite ajouté la batterie, la basse, le piano, la guitare slide et les choeurs, mais les créateurs ont également inséré des guitares électriques et acoustiques enregistrées en 1995 par George Harrison, décédé en 2001.

Résultat : la chanson comptabilise plus de 64 millions de vues sur YouTube, et a remporté, hier soir, le prix de la meilleure prestation rock aux Grammy Awards.