Un premier teaser pour A Knight of the Seven Kingdoms, le film Borderlands ne fait pas l’unanimité, c’est le récap’

On vous dit tout de la réédition Doom + Doom II et on vous partage les premiers avis des critiques ayant vu Borderlands. Deux nouveaux teasers cette semaine, avec un aperçu du spin -off A Knight of The Seven Kingdoms ainsi que de nouvelles images de la saison 2 de The Last of Us. Bonne nouvelle, le générateur d’images DALL-E 3 rejoint la version gratuite de ChatGPT, avec certaines conditions bien sûr.

The Last of Us : la très attendue saison 2 se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

HBO vient de régaler les fans de la série The Last of Us avec une nouvelle bande-annonce de la saison 2, prévue pour l’année prochaine. Ces nouvelles images laissent présager une suite riche en émotions et un retour des personnages principaux Ellie et Joel. Le teaser dévoile également de nouveaux personnages, qui pourraient fragiliser encore davantage la relation entre nos deux héros, interprétés par Bella Ramsey et Pedro Pascal.

Lire > The Last of Us saison 2 : une nouvelle bande-annonce avec un Pedro Pascal très touchant

Les premières scènes du spin-off de Game of Thrones dévoilées

Max a partagé un trailer de tous les programmes de la saison 2024-2025 de la plateforme. Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir les premières images du spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight. On y découvre les deux personnages principaux, à savoir Ser Duncan le Grand et son écuyer Egg, interprétés respectivement par Peter Claffey et Dexter Sol Ansell. La série sortira sur Max en 2025.

Lire > Game of Thrones : enfin un premier teaser pour le spin-off A Knight of the Seven Kingdoms

© Max

Borderlands : qu’en disent les premières critiques ?

C’est au tour de Borderlands d’avoir droit à son adaptation au cinéma. Avec un casting riche composé de Cate Blanchett, Jack Black ou encore Ariana Greenblatt, l’adaptation est très attendue par les fans de la licence culte du jeu vidéo. Malheureusement, les premiers critiques américains ont jugé le film très moyen et pas très drôle. Sorti en salles en France le 7 août, reste à savoir si les spectateurs seront du même avis.

Lire > Borderlands le film : les avis tombent, coup dur pour les fans de la licence

© Envato

Bethesda régale les fans avec une mise à jour surprise de Doom

31 ans après sa sortie, le célèbre jeu Doom bénéficie d’une mise à jour surprise riche en nouvelles fonctionnalités. L’éditeur Bethesda a profité de la Quakecon pour présenter une réédition Doom + Doom II pour les FPS classiques d’id Software. Parmi les nouveautés, on peut citer une résolution 4K, une fréquence de rafraichissement à 120 images par seconde, une nouvelle bande originale et le multijoueur crossplatform.

Lire > Doom : 31 ans après, une énorme mise à jour apporte cette fonctionnalité géniale

Crédit : Bethesda

OpenAI annonce que DALL-E 3 rejoint la version gratuite de ChatGPT

Réservé aux abonnés ChatGPT Plus depuis son lancement en septembre, DALL-E 3 rejoint la version gratuite de ChatGPT. Tous les utilisateurs peuvent donc profiter du générateur d’images d’OpenAI, dont nous avons constaté les nets progrès. Attention toutefois, dans la version libre d’accès du chatbot, vous ne pourrez générer que deux images par jour seulement. Pour créer plus d’images, il vous faudra payer un abonnement à Plus.

Lire > ChatGPT : le générateur d’images DALL-E 3 devient gratuit, mais il y a des conditions

Crédit : Envato / OpenAI

Notre test de la semaine

LG OLED65G4 : une qualité d’affichage incroyable mais un manque d’innovation

LG propose ici un écran dont vous adorerez la qualité d’affichage premium, la fréquence maximale de 133 Hz ou encore le système WebOS réactif et très complet. La TV OLED65G4 s’accompagne d’une télécommande gyroscopique, elle est équipée de quatre connecteurs HDMI 2.1 et elle est parfaitemeent adaptée aux jeux. Cela étant dit, LG n’apporte rien de très novateur à son écran, comme ont pu faire Samsung ou Philips. Toujours pas de télécommande rétro éclairée, pas de dalle mate et malheureusement incompatible HDR10+.

Lire > Test LG OLED65G4 : si cette TV délivre une image incroyable, elle n’est toutefois pas parfaite