GeForce Now évolue et passe à la QHD en 120 FPS, la 4K possible sur la NVIDIA Shield

Crédit : NVIDIA

Peu à peu, le Cloud Gaming se démocratise et devient une alternative stable et efficace au jeu vidéo de salon classique, que ce soit sur console ou PC. L’offre GeForce Now de NVIDIA fait ainsi partie des meilleures du marché, tant en matière de performances que de compatibilité. Ce qui ne veut toutefois pas dire que le constructeur se repose sur ses lauriers : l’offre s’enrichit aujourd’hui d’une nouvelle option haut de gamme qui propose l’accès exclusif à des serveurs à base de GeForce RTX 3080.

Jouer en QHD en 120 Hz, c’est désormais possible sur GeForce Now

Jusqu’à présent, le service GeForce Now de NVIDIA était scindé en deux : d’un côté l’offre gratuite, avec une limite d’une heure de jeu par session et l’accès à des serveurs classiques, sans ray-tracing, et de l’autre l’offre « Priority » à 49,99 euros pour 6 mois, permettant de profiter du ray-tracing, de session de jeu d’une durée maximale de 6 heures et d’un accès prioritaire.

Mais le flux vidéo était limité au Full HD en 60 FPS au maximum, et c’est justement sur cet aspect que la nouvelle offre de NVIDIA se démarque : moyennant 99,99 euros pour six mois, vous avez désormais la possibilité d’accéder à des serveurs « SuperPOD » embarquant des RTX 3080 capables de diffuser un flux QHD (1440p) à 120 FPS, toujours avec ray-tracing, que ce soit vers les PC ou les Mac, voire jusqu’en 4K HDR (en 60 FPS) pour les heureux possesseurs d’une Shield TV. Mieux encore, la durée des sessions de jeu grimpe à 8 heures au maximum. Notez toutefois qu’une bande passante de 45 Mbps est conseillée pour profiter d’un flux vidéo QHD à 120 FPS.

Crédit : NVIDIA

NVIDIA en profite pour améliorer la latence sur son service GeForce Now avec l’arrivée de la technologie Adaptive Sync. En pratique, il devrait être possible d’abaisser la latence à seulement 60 ms sur sa nouvelle offre basée sur des RTX 3080. Attention toutefois, l’offre en pré-commande est disponible en quantité limitée. La livraison des abonnements « RTX 3080 » devrait débuter dès le mois de novembre aux Etats-Unis, puis au cours du mois de décembre en Europe. Les membres Founders bénéficieront enfin d’une remise de 10% s’ils basculent sur la nouvelle offre RTX 3080, tout en conservant la possibilité de revenir quand ils veulent vers leur abonnement Founders d’origine, en conservant les mêmes conditions d’abonnement.