Uncharted : la franchise sur PC avec une date sur Steam et l’Epic Games Store

Uncharted a droit à son portage PC – Crédit : Sony Interactive Entertainment

Naughty Dog est la poule aux œufs d’or de Sony, à l’origine d’énormes exclusivités de la PlayStation. Tout le monde garde en tête le récent The Last of Us Part II, dans lequel détruire une PS3 est impossible. Mais le studio est surtout connu pour la franchise Uncharted, largement inspiré d’Indiana Jones. Le joueur incarne Nathan Drake et vit d’incroyables aventures à travers le monde, l’accent mis sur l’action. Alors que le film avec Tom Holland va bientôt sortir, bonne nouvelle pour les joueurs PC. L’exclusivité de la PlayStation a droit à un portage avec 5 jeux selon un nouveau leak déniché par ResetEra.

Un nouvelle exclusivité PlayStation s’invite sur PC

Uncharted arrive sur PC – Crédit : ResetEra

Sony doit toucher beaucoup plus de joueurs alors que Microsoft mise sur deux supports : la Xbox et le PC. Ainsi la firme nippone n’hésite donc plus à porter certaines de ses exclusivités sur le second support. On pense évidemment à Days Gone, Death Stranding ou Horizon Zero Dawn. Et voir débarquer ces jeux est une immense nouvelle, tant l’aventurier est l’une des figures de la PlayStation.

Et selon une image partagée sur ResetEra, Nathan Drake et ses camarades chasseurs de trésors arrivent sur Steam et l’Epic Games Store. Une compilation incluant les 5 jeux :

Uncharted

Uncharted 2

Uncharted 3 : L’Illusion de Drake

Uncharted 4 : A Thief’s End

Uncharted: The Lost Legacy

Et la fuite ne s’arrête pas là !

Une date de sortie pour les fêtes de fin d’année

Cette fuite nous dévoile la date de sortie de la collection : le 7 décembre 2021. Pile pour les fêtes de fin d’année, un pari gagnant pour Naughty Dog et Sony. S’agissant d’un simple portage, les coûts sont moins élevés et les joueurs risquent d’être au rendez-vous pour mettre la main sur ces jeux.

Seule déception, cette collection semble uniquement dématérialisée. Donc n’espérez pas (pour le moment ?), mettre la main sur un beau coffret rassemblant tous les jeux sur PC.

On ne le rappellera jamais assez : cette information reste à prendre avec des pincettes ! Si les fuites de ResetEra sont réputées fiables, un petit malin peut s’amuser à créer un faux.

Source : CBR