Uncharted : Tom Holland révèle que les scènes d’action du film sont les meilleures de sa carrière

Tom Holland incarnera Nathan Drake dans Uncharted – Crédit : Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Le film Uncharted semble bien parti pour répondre aux attentes des fans à sa sortie en 2022. En effet, ses scènes d’action seraient comparables à celles de la franchise de jeux vidéo. Tom Holland qui incarne le personnage principal Nathan Drake l’a lui-même confirmé. Lors d’une interview du podcast « Variety Awards Circuit », le jeune acteur de 24 ans a déclaré que le film contient « les plus grandes scènes d’action auxquelles je n’ai jamais participé ». Venant de l’acteur de Spider-Man, une telle déclaration est évidemment assez surprenante.

Le tournage de Uncharted n’a pas été de tout repos pour Tom Holland

Le tournage de Uncharted a démarré l’année dernière. Tom Holland avait alors révélé que son amour pour le jeu Uncharted 4 lui avait permis de décrocher le rôle de Nathan Drake. Le jeune acteur prend donc ce rôle très au sérieux. Et pour cause, les attentes des fans de la franchise sont très élevées. L’adaptation cinématographique de l’un des plus grands jeux d’aventure jamais créés ne doit surtout pas décevoir.

Cela ne sera sûrement pas le cas. Il y a quelques mois, Tom Holland avait effectivement teasé les fans du jeu vidéo au sujet du film en déclarant sur Instagram que : « le film est tout ce que je rêvais qu’il soit ». De plus, Tom Holland vient d’ajouter au cours de l’interview que : « les coupures, les bleus et les bosses que j’ai eus en me balançant sur des fils et en tombant de plusieurs objets étaient ridicules ».

Outre les films Spider-Man, Tom Holland a participé à de nombreux blockbusters bourrés d’action. Sa révélation laisse donc présager que Uncharted rivalisera facilement avec les films Marvel en termes de scènes d’action. D’ailleurs, l’acteur Mark Wahlberg qui interprètera le rôle du personnage Sully avait déjà comparé Uncharted à un Indiana Jones l’année dernière. Enfin, Uncharted avec Ruben Fleischer à la réalisation est attendu pour le 11 février 2022, soit dans un peu plus d’un an.

Source : ComicBook