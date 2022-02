Une cassette VHS du premier Terminator part aux enchères pour près de 30 000 €

Une cassette VHS en première impression et en état proche du neuf du classique de science-fiction Terminator s’est vendue aux enchères pour la somme impressionnante de 32 500 dollars, soit près de 30 000 euros.

Terminator © Hemdale Film Corporation, Pacific Western Productions

Une cassette vidéo (dans un état proche du neuf) du classique de science-fiction de 1984 de James Cameron, Terminator, est partie aux enchères pour 32 500 dollars. La VHS n’est restée répertoriée que pendant trois jours.

Le film de science-fiction mettait en vedette Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton et Michael Biehn dans un scénario écrit par Cameron et la productrice Gale Anne Hurd. Il avait lancé la carrière cinématographique de Cameron et renforcé la présence hollywoodienne de Schwarzenegger, tout en lançant une franchise devenue mythique.

Après les jeux vidéo, au tour des cassettes vidéo ?

Le vintage n’en finit plus de plaire et ça, les collectionneurs de jeux vidéo le savent bien. Il y a quelque temps, une cartouche de Super Mario Bros., sorti en 1985 sur la NES, s’était vendue à 660 000 dollars aux enchères par la maison Heritage Auctions. Le célèbre jeu était ainsi officiellement le jeu vidéo le plus cher de tous les temps.

L’un des précédents records était auparavant détenu par Super Mario Bros. 3 dont une copie s’était vendue à 156 000 dollars aux enchères en novembre dernier. Et quelque temps avant lui, une carte Pokémon Pikachu Illustrator excessivement rare s’était vendue à 195 000 $, en 2019.

La cassette de Terminator vendue 32 500 $ © ComicConnect

Il faut donc désormais faire place aux cassettes vidéos, qui, elles aussi, commencent à devenir recherchées. Il y a quelques jours, la société goldin lançait une nouvelle vente aux enchères avec une cassette vidéo originale et scellée de Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir, datée de 1984. Si les enchères ont débuté à 9 500 dollars, le prix plancher était fixé à 60 000 dollars.

Si vous désirez, vous aussi, acheter une autre VHS collector, ou un comics très rare, vous pouvez vous rendre sur le site ComicConnect.com où elle était mise en vente.