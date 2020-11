Super Mario Bros. 3 : une copie du jeu bat tous les records en se vendant à 156 000 $

La copie de Super Mario Bros. 3 vendue à 156 000 $ – Crédit : Heritage Auctions

Super Mario Bros. 3 vient d’exploser tous les records. Une copie du célèbre jeu s’est vendue à 156 000 $. Jusqu’à présent, un jeu vidéo n’avait encore jamais atteint un tel palier. La vente aux enchères était organisée vendredi par la maison américaine Heritage Auctions. Elle a expliqué que les enchères se sont ouvertes à 62 500 $. Au total, 20 participants ont contribué à la vente aux enchères. Ils ont ainsi fait grimper le jeu jusqu’à 156 000 $, ce qui lui a permis de battre le record mondial.

Cette copie de Super Mario Bros. 3 date du début de la production des cartouches

Le précédent record était détenu par Super Mario Bros. Une version originale du jeu sorti en 1985 aux États-Unis sur la NES s’est vendue à 114 000 dollars il y a seulement quelques mois. L’année dernière, une cartouche du même jeu avait déjà fait parler d’elle en se vendant à 100 000 €. Les jeux classiques de Nintendo gagnent rapidement en valeur avec le temps.

Une cartouche de Super Mario Bros. 3 en excellent état et conservée dans son emballage d’origine est aujourd’hui très rare. Pour rappel, Super Mario Bros. 3 est sorti en 1990 aux États-Unis et l’année suivante en France. Comme l’a expliqué la maison de vente aux enchères, cette copie de Super Mario Bros. 3 vendue à 156 000 $ a une particularité très spéciale. En plus d’être en excellent état et de n’avoir jamais été ouverte, la cartouche est extrêmement rare grâce à son emballage. En effet, le mot « Bros. » du titre du jeu imprimé sur l’emballage est centré sur la gauche. Il recouvre même un peu le gant de Mario.

D’après Heritage Auctions, « les collectionneurs ont passé des années à rechercher une telle version – la plus ancienne de l’histoire de la production de Super Mario Bros. 3 – et ils reviennent généralement les mains vides ». La maison a également précisé que Super Mario Bros. 3 n’a pas été le seul à battre des records durant cette vente aux enchères. Une cartouche de Pokémon version rouge qui est sorti en 1998 chez nos voisins outre-Atlantique sur la Game Boy s’est vendue à 84 000 $, ce qui fait d’elle la copie la plus chère d’un jeu Pokémon. D’ailleurs, une carte Pokémon Pikachu Illustrator excessivement rare s’était vendue à 195 000 $ en 2019.

Source : ComicBook