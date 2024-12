Une expédition au pôle Nord organisée avec des youtubeurs persuadés que la terre est plate

La Terre, prise par la Nasa (image libre de droits)

Avec toutes les images sublimes qui circulent sur la beauté de la Terre vue du ciel, les témoignages des astronautes, les satellites et les explications scientifiques et géographiques, il existe encore des gens persuadés que la Terre est plate et que tout ce que l’on voit ou dit est faux. On les appelle les platistes.

Organisé par Will Duffy, un pasteur américain, The Final Experiment (TFE) est une expédition en Antarctique destinée à mettre d’accord les théoriciens de la terre plate et ceux de la terre ronde, tout simplement en observant la course du soleil. Le groupe d’observateurs constitué de 4 platistes et de 4 partisans de la terre ronde est parti en début de mois et ne sont arrivés qu’il y a quelques jours au point d’observation prévu.

Le YouTubeur Jeran Campanella, platiste, est sûr que la terre est ronde

L’un des croyants de la théorie de la terre plate n’est autre que le YouTubeur Jeran Campanella. Via une retransmission en direct de l’Antarctique sur sa chaîne YouTube Jeranism, il a admis qu’il se trompait et que la Terre était bien ronde. Pourquoi ce changement de conviction rien qu’en observant la course du soleil ?

L’une des principales convictions de la théorie de la Terre plate est qu’il est impossible que le soleil se déplace dans des directions opposées au pôle Nord et au pôle Sud. La Terre étant sphérique, le Soleil reste dans le ciel même à minuit dans les régions polaires. Les différentes directions du mouvement du Soleil ne s’expliquent que par une Terre sphérique, ce qui signifie que les observateurs du pôle Nord et du pôle Sud voient le Soleil sur des côtés opposés du même plan.

“Parfois, on se trompe dans la vie”, a déclaré le YouTubeur dans son livesteam, ajoutant : “Et je pensais qu’il n’y avait pas de soleil 24 heures sur 24. En fait, j’en étais presque sûr”. Il a admis que c’est “un fait, le soleil tourne autour de vous dans le sud”.

Bien entendu, même avec cette vidéo, les platistes ne sont pas convaincus… Tant qu’ils ne l’auront pas vu de leurs propres yeux.