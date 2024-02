Test Freebox Ultra : une offre TV exceptionnelle, mais un Wi-Fi 7 frustrant

© Jason Filankembo / Tom’s Guide

La Freebox Ultra révélée le 30 janvier dernier par Free possédait de sérieux arguments pour séduire à la fois les abonnés actuels et de nouveaux venus. Déjà, parce qu’il s’agit de la première box équipée de la norme Wi-Fi 7 disponible en France. Aussi parce que l’abonnement à 49,99 € comprend un accès gratuit à Netflix, Disney+ et Prime Video en plus d’un bouquet TV étoffé.

Ajoutons à cela des fonctionnalités permettant de réduire votre consommation d’électricité et nous obtenons une proposition plus qu’intéressante sur le papier. Cette Freebox Ultra tient-elle ses promesses lors d’une utilisation au quotidien ? Nous avons testé la nouvelle box de Free censée nous donner « air de jamais vu ».

💰 Quel prix et disponibilité pour la Freebox Ultra ?

Il existe deux formules d’abonnement à la Freebox Ultra. La première, au tarif de 49,99 €/mois pendant 1 an, puis 59.99€/mois, est la plus complète. Elle intègre les abonnements Standard avec pub à Netflix, Disney+ et à Prime Video sans surcoût. Grâce à l’abonnement, vous profiterez aussi de TV by Canal et Canal+ la chaîne en live ainsi qu’un accès gratuit au service de presse Cafeyn.

Pour les actuels clients Free, il faut compter 49 € de frais de migration pour changer d’abonnement, sauf cas exceptionnels. Par exemple, si vous passez de la Freebox Crystal ou One à la V9, vous êtes exempté de payer cette somme.

La seconde formule, Freebox Ultra Essentiel, coûte un peu moins cher. Pour 39,99 €/mois pendant un an puis 10 € de plus ensuite, vous pouvez vous offrir le Wi-Fi 7. Cependant, il faudra faire l’impasse sur les plateformes de SVOD incluses, TV by Canal, Canal+ la chaîne en direct, Universal+ et Cafeyn.

Quelle que soit l’offre que vous choisissez, comptez un maximum de trois mois avant de recevoir votre produit. Il s’agit du délai qu’indiquait Free fin janvier lors de l’ouverture des commandes. Toutefois, certains clients ont déjà eu la chance de recevoir leur Freebox Ultra. On imagine que les délais de livraison devraient se raccourcir au fil de l’année.

🔩 Quelles sont les caractéristiques de la Freebox Ultra ?

Au niveau de la connectique, la Freebox Ultra met la barre haut. On retrouve les classiques prises d’alimentation, prise fibre et téléphone ainsi que quatre ports Ethernet 2,5G. Les ports USB-C et USB 3.0 sont là également.

© Jason Filankembo / Tom’s Guide

S’ajoute à cela un port SFP+ 10GB/s pour bénéficier d’une connexion Internet à toute épreuve. Nouveauté majeure, la box comprend un emplacement SSD NVMe pour enregistrer et transférer des fichiers (photos, vidéos, enregistrements) très rapidement.

Attention, le Wi-Fi de la Freebox Ultra semble néanmoins perturbé par les disques durs externes comme le rapportent plusieurs clients. Nous n’avons pas pu expérimenter la chose par nous-même, mais prenez cette donnée en compte. Voici les caractéristiques complètes de la Freebox Ultra.

Dimensions : 11,9 x 23 x 6,5 cm

11,9 x 23 x 6,5 cm Poids : 760 g

760 g Affichage : OLED

OLED Processeur : Quad-core A73 – 2.2GHz

Quad-core A73 – 2.2GHz Compatibilité : Fibre (Technologie 10G EPON)

Fibre (Technologie 10G EPON) Connectivité : Wi-Fi 7 MU-MIMO, Quad-band (2.4 GHz 2×2 + 5 GHz bas 2×2 + 5 GHz haut 2×2 + 6 GHz 2×2) et Bluetooth 5.0 Low Energy

Wi-Fi 7 MU-MIMO, Quad-band (2.4 GHz 2×2 + 5 GHz bas 2×2 + 5 GHz haut 2×2 + 6 GHz 2×2) et Bluetooth 5.0 Low Energy Sécurité : Norme WPA3

Le design des équipements de Free reste toujours aussi sobre

Free conserve les mêmes tons de couleur pour la Freebox Ultra avec le blanc et un écran noir en forme de languette. Après le serveur triangulaire de la Delta et le circulaire de la Pop, nous avons ici une forme allongée plutôt passe-partout.

En revanche, l’objet est plus lourd que le serveur de la Pop (760g contre 420 g), alors il faut prévoir deux vis au lieu d’une seule pour le fixer au mur. Quant au répéteur Wi-Fi, Free fournit toujours le même dispositif que par le passé. Il s’intègre parfaitement dans n’importe quel intérieur grâce à son design sobre.

Une installation facile en seulement quelques minutes

© Jason Filankembo / Tom’s Guide

Si vous êtes déjà client Free, vous n’avez qu’à retourner votre Freebox Server pour récupérer votre Freebox Ultra, puisque le player utilisé avec cette dernière est le même. Toutes les étapes de l’installation, extrêmement simples, sont indiquées sur le carton de l’appareil. Il suffit de raccorder la Freebox Ultra à votre prise optique murale grâce aux câbles fournis et vous pouvez déjà profiter de votre nouvel abonnement.

Pour connecter votre Player TV Free 4K ou votre Apple TV 4K, là encore, vous ne devriez pas rencontrer de difficultés. Vous devez simplement brancher un câble Ethernet entre la Freebox Ultra et l’appareil, ou vous connecter au nouveau réseau Wi-Fi 7 de la box.

Connecter un répéteur Wi-Fi 7 est tout auss simple. Là encore, Free a la bonne idée de donner la marche à suivre sur l’emballage du produit. Après son branchement, le répéteur met deux minutes à détecter votre réseau avant d’être opérationnel.

Une interface inchangée et toujours de petits ralentissements sur le Player TV Free 4K

Comme les autres box de l’opérateur, l’écran affiché sur la Freebox V9 vous permet d’accéder à différentes informations. Vous retrouvez dessus l’heure, le code du Wi-Fi, le QR code pour la connexion facilitée et l’option pour redémarrer le serveur. Ce dernier ne prend pas moins de temps que d’habitude, comptez 2 à 3 minutes pour que le système revienne à la normale.

© Jason FIlankembo / Tom’s Guide

Étant donné que c’est toujours le Player TV Free 4K (anciennement nommé Player Pop) qui sert pour la partie TV, l’interface reste exactement la même. Le menu principal vous permet d’accéder à toutes vos applications, que vous pouvez installer grâce au Google Play Store.

D’ici, vous pouvez vous rendre sur OQEE by Free (aussi disponible grâce au bouton de la télécommande) pour profiter des chaînes comprises dans votre abonnement ainsi qu’aux replays et aux programmes de VOD disponibles avec OQEE.

Malgré quelques ralentissements lors de la navigation dans les menus du Player TV Free 4K (comme c’était déjà le cas avant), on s’y retrouve plutôt facilement et le tout s’avère assez ergonomique.

Un bouquet TV complet avec Netflix, Disney+ et Prime Video

La grande nouveauté de l’abonnement Freebox Ultra est l’abonnement inclus aux plateformes de SVOD. Pour en profiter, vous devez simplement vous rendre sur les canaux correspondants :

130 pour Netflix,

131 pour Prime Video

132 pour Disney+

Il suffit de vous créer un compte sur les trois services pour accéder à leur contenu. Notez que les abonnements inclus pour Netflix et Disney+ sont les formules Standard avec publicité. Il faut donc faire l’impasse sur la 4K. Les touches dédiées sur votre télécommande vous permettent de vous rendre rapidement sur les plateformes de SVOD.

Bien sûr, vous pouvez très bien vous connecter aux comptes que vous possédez déjà sans utiliser les abonnements inclus par Free.

© Jason Filankembo / Tom’s Guide

Le bouquet TVbyCANAL est aussi compris dans l’abonnement le plus onéreux à la Freebox Ultra. Avec la Pop, il fallait impérativement télécharger l’application myCANAL pour accéder aux chaînes comprises dans l’abonnement.

Ici, elles sont disponibles directement sur les canaux de la box sans nécessiter la moindre action de votre part, ce qui est une très bonne chose. La Freebox Ultra comprend aussi un abonnement à la chaîne Canal + en direct sans surcoût. Rappelons que le player autorise toujours le « start over » pour reprendre un programme depuis le début ou simplement revenir en arrière.

Le Wi-Fi 7 de la Freebox Ultra apporte-t-il la révolution attendue ?

Que vaut le Wi-Fi 7 de la Freebox Ultra ? Depuis un petit village du Cher, nous avons pu tester la vitesse de connexion sur un Xiaomi 13T Pro. Selon les données du site speedtest.net, celle-ci a atteint 1178,77 Mb/s en débit descendant avec un ping de 13 ms.

Un débit largement supérieur à ce que nous avons pu atteindre sur un smartphone avec la norme Wi-Fi 6, mais étrangement bas pour une box qui promet des débits ascendants et descendants théoriques jusqu’à 8 Gb/s. Le lendemain, notre test n’était pas beaucoup plus rassurant, comme le montre la capture d’écran ci-dessous.

Nous avons tout de même pu charger une vidéo de plusieurs heures sur YouTube instantanément et en profiter en UHD avec le HDR activé sans subir aucun ralentissement, mais pas grâce à la vitesse du Wi-Fi 7. En faisant un petit tour des avis clients, on constate que certains profitent bien d’une connexion extrêmement rapide, quand d’autres restent, comme nous, étonnement bridés.

Évidemment, l’intérêt du Wi-Fi 7 est aussi limité puisque peu d’équipements supportent cette norme récente. Le téléchargement de jeux sur notre PS5 n’était logiquement pas plus rapide avec la Freebox Ultra et le jeu en ligne a même souffert de lag le temps d’une soirée à cause des perturbations récentes sur le réseau de Free. La console de Sony étant limité à 1 gb/s même en Ethernet, ceci explique cela.

Rappelons que grâce au répéteur Wi-Fi 7 que vous pouvez commander gratuitement (il faudra payer 20 €/ répéteur si vous en voulez d’autres), la connexion peut s’étendre très facilement aux autres pièces de votre domicile.

Freebox Connect, une application vraiment indispensable pour gérer vos équipements ?

Au moment de présenter la Freebox Ultra, Xavier Niel dévoilait aussi l’arrivée d’une nouvelle application, nommée Freebox Connect. Grâce à elle, vous pouvez gérer tous les équipements liés à votre abonnement, du serveur principal au player TV en passant par les répéteurs Wi-Fi 7.

Le répéteur Wi-Fi 7 @ Jason Filankembo / Tom’s Guide

À l’heure actuelle, la plupart des options disponibles sont loin d’être indispensables, même si on apprécie de pouvoir agir sur ses équipements sans bouger du canapé. Vous pouvez notamment redémarrer ou éteindre votre serveur à distance ou encore vérifier la puissance du signal Wi-Fi des appareils qui y sont connectés.

Dans l’application, les abonnés Freebox Ultra peuvent activer le mode veille afin de réduire leur facture d’électricité. Vous pouvez sélectionner la veille Wi-Fi qui coupe la connexion à distance pour économiser jusqu’à 40 % d’énergie ou le mode veille totale et économiser 95 % d’énergie.

© Jason Filankembo / Tom’s Guide

Dans ce dernier cas, vos équipements ne sont plus disponibles, ce qui le rend surtout utile la nuit ou que vous vous absentez. Il est également possible de planifier une veille soit sur la plage horaire et les jours souhaités. Il s’agit clairement des deux options les plus utiles de Freebox Connect qui justifient à elles seules d’installer l’application.

Un autre mode permet de mettre la connexion Internet des enfants en pause pour les aider à déconnecter des appareils numériques.

Notre verdict