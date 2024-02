IPTV : c’est la fin pour ce réseau illégal qui fournissait des milliers d’abonnés

© Pixabay

Pour éviter de payer des abonnements TV toujours plus onéreux, de nombreux consommateurs se tournent vers l’IPTV illégal. Cette solution est particulièrement en vogue chez nous. Les Français font partie des plus gros consommateurs d’IPTV illégal, et ce, malgré les risques encourus.

Cependant, le marché traverse actuellement une phase de turbulences, puisque les autorités démantèlent de plus en plus de réseaux. L’un d’eux, qui fournissait des milliers d’abonnés, vient justement de se faire rattraper par la justice.

Un nouveau réseau d’IPTV illégal démantelé, il fournissait des milliers d’abonnés

De nombreux pays du monde luttent contre les réseaux d’IPTV illégaux. Cette fois, c’est au Canada que l’un d’eux vient d’être démantelé. La Sûreté du Québec (SQ) a procédé à l’arrestation d’au moins cinq suspects liés à l’achat et à la distribution illégale de décodeurs servant à détourner les signaux des chaînes de télévision Bell, Vidéotron et Rogers.

Les suspects vendaient un décodeur à 300 $ ainsi qu’un fixé à 25 $ pour permettre aux clients d’avoir accès à 3500 canaux du Québec, du Canada et des États-Unis. Ils travaillaient pour les entreprises Arubox.TV et Stocker IPTV.

« Ce qu’on leur reproche, c’est de voler des signaux de télévision. Et de les redistribuer à une clientèle. On parle de plus de 7000 abonnés via un paiement mensuel », explique le lieutenant Danny Laflamme, du Bureau de récupérations d’actifs criminels de la Sûreté du Québec, à Radio-Canada.

Les abonnés devraient recevoir une lettre des autorités leur demandant de ne plus utiliser l’IPTV illégal. Ils échapperont aux poursuites judiciaires, contrairement aux suspects et à certains abonnés français. Les deux entreprises auraient amassé plus de deux millions de dollars par an grâce à leur activité débutée en 2020.

L’enquête pourrait prendre un tournant encore plus sombre, puisque la Sûreté du Québec suspecte qu’une partie des profits soit allée dans les caisses des Hells Angels. Il s’agit d’un club de motards considéré comme une organisation criminelle dans de nombreux pays du monde, notamment aux États-Unis.

Les autorités travaillent souvent main dans la main avec les groupes de télévision pour annihiler les réseaux qui détournent les signaux. En France, plusieurs sites d’IPTV illégaux ont été bloqués par beIN Sports récemment, preuve que l’étau se resserre également chez nous pour les malfaiteurs.

En clair, il vaut mieux opter pour un des nombreux abonnements légaux d’IPTV qui existent sur le marché.