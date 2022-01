Vision-S 02 : Sony s’attaque à Tesla avec son premier SUV électrique

C’est lors du CES 2022 que Sony a souhaité apporter plus de détails sur son prototype de SUV, le Vision-S 02. Le groupe va lancer au printemps sa toute nouvelle filiale dédiée à la conception et à la fabrication de véhicules électriques, baptisée Sony Mobility.

© Sony Mobility

Alors que le CES 2022 bat son plein, Sony a souhaité confirmer ses ambitions : s’attaquer au marché déjà très concurrentiel des véhicules électriques. La firme nippone a dévoilé son tout premier SUV 100 % électrique, le Vision-S 02, que nous avions déjà évoqué l’année passée.

Un SUV 100 % électrique et moderne qui vise à concurrencer Tesla

Dans le détail, ce SUV électrique est bardé de capteurs en tout genre sur l’ensemble de son corps, qu’il s’agisse de capteurs LiDAR pour son système d’aide à la conduite ou de capteurs photographiques (CMOS). Sony dit mener des tests en Europe dans le cadre de ses efforts pour lancer une technologie d’aide à la conduite de niveau 2+ sur les routes publiques. Sony avait, en début d’année 2021, diffusé les premiers essais filmés de la Vision-S en Autriche.

Doté d’un intérieur gris mat plutôt agréable à l’œil, la Vision-S 02 est capable d’embarquer jusqu’à 7 personnes. Elle est dotée d’une connexion 5G, ainsi que d’un centre de divertissement similaire à celui que l’on retrouve au sein des Tesla. En revanche, Sony n’a pas encore communiqué l’autonomie du véhicule.

Le Vision-S 02 s’appuie sur la plateforme EV/cloud et comprend également un capteur ToF (Time of Flight) pour aider la voiture à appréhender son environnement. Il dispose, en plus de commandes gestuelles (et vocales), d’une connectivité 5G qui lui permet de profiter de mises à jour en temps réel et de fonctionner à distance — pour l’instant entre Tokyo et l’Allemagne.

Comme les Tesla, Sony indique que l’écran de son véhicule est capable de jouer à des jeux AAA, en streaming, par le biais du cloud gaming. On s’imagine ainsi que la voiture sera capable de jouer à des jeux PS4 voire, PS5, même si nous n’avons à ce jour pas plus de détails.

