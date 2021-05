Ikea : le géant suédois prépare une voiture électrique… en kit

Après avoir révolutionné la distribution du meuble, Ikea s’associe avec Renault pour le projet Höga, une voiture électrique, accessible et à assembler soit même.

Ikea fait partie des marques que tout le monde connaît. Le géant suédois a révolutionné l’histoire de l’ameublement en proposant des meubles en kit, faciles à assembler pour un prix raisonnable. Du packaging extra-plat au magasin en libre-service avec parcours imposé, tout est fait pour pousser le consommateur à l’achat.

Si la place d’Ikea n’est plus à faire dans le monde du meuble, la marque ne compte pas pour autant se reposer sur ses lauriers et pense à se diversifier vers un domaine pour le moins inattendu : l’automobile.

Le projet Höga

Encore au stade de projet, Ikea travaille actuellement avec Renault pour créer la Höga. Cette voiture est une petite citadine de 2,3 m de long pour 1,80 m de haut. À titre de comparaison, une Smart Fortwo mesure 2,5 m de long pour 1,51 m de haut. On retrouve donc le gabarit d’une Renault Twizy mais avec une habitabilité totalement différente.

Une citadine ultra compacte donc qui pourrait facilement trouver sa place dans les villes surchargées et conçue pour être capable d’accueillir une personne en fauteuil roulant. Concernant la motorisation, tout ce que l’on sait est qu’il s’agirait d’une voiture électrique, ce qui fait sens étant donné la cible purement urbaine du véhicule.

Néanmoins la plus grande particularité de ce véhicule est qu’elle sera, Ikea oblige, livrée en kit. 374 pièces à assembler soi-même, livrées dans des caisses faites en matériaux écoresponsables. Reste à voir le degré de complexité du montage même si la plupart des éléments importants devraient être assemblés d’usine.

Le kit et l’homologation

Pour pouvoir vendre un véhicule, celui-ci doit obligatoirement passer par la case homologation. En France, c’est la DREAL (anciennement les Mines) qui s’appuie sur les procès-verbaux de l’UTAC pour délivrer l’homologation d’un véhicule. L’UTAC est un groupe privé français qui s’assure, entre autres, que les véhicules offrent une protection suffisante aux passagers.

S’il est tout à fait possible d’acheter un véhicule homologué en kit comme une moto ou un quad, ceux-ci arrivent en général partiellement montés. Il est fort probable que pour obtenir l’homologation, le véhicule IKEA suive plus ou moins les mêmes usages. Le moteur, les batteries et le système de freinage seront très probablement assemblés d’usine afin de garantir la sécurité des passagers.

Avec un prix évoqué à 5 300 euros, ce concept de mini citadine pourrait bien révolutionner le transport urbain. Reste à voir la qualité du produit et la faisabilité du projet.

Source : autonews