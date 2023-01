ChatCGT

Alors qu’une version encore plus performante de ChatGTP est dans les cartons, certains s’amusent à créer des alternatives saugrenues. C’est le cas de Vincent Flibustier. Le créateur du site parodique Nordpresse s’est mis en tête de mettre sur pied une version marxiste du célèbre ChatGPT. Avec la complicité de son frère et de l’API d’OpenAI, il vient de lancer un chatbot avec une orientation politique bien marquée : ChatCGT.

Celle-ci se fait ainsi un plaisir de descendre Emmanuel Macron qui “incarne le pire du patronat français”, rien que ça. “Il a mis en place des politiques qui favorisent les plus riches tout en réduisant les droits des travailleurs et en affaiblissant leurs protections”, fustige le chatbot, visiblement très remonté contre le président en place.

ChatCGT se met régulièrement en grève

Marine Le Pen n’est pas non plus très appréciée par l’IA : “Elle représente les intérêts des grandes entreprises et des riches, et elle ne fait rien pour soutenir le monde du travail et les classes moyennes et pauvres”. En revanche, Jean-Luc Mélenchon est sans surprise un homme politique qui trouve grâce à ses yeux. ChatCGT le définit comme un “défenseur fervent des droits des travailleurs qui s’est battu pour leur bien-être et leur protection. Il a dénoncé les injustices du patronat et a défendu les intérêts des salariés”.

Fait cocasse, l’IA s’est mise subitement en grève pendant que nous testions certaines requêtes. Nous avons dû patienter plus de 20 minutes avant de pouvoir recommander à l’utiliser.

Certains internautes redoublent d’inventivité pour tenter de coincer l’IA marxiste. L’un d’entre eux lui a demandé si elle pensait que le système des elfes de maison dans Harry Potter était un bon exemple de l’exploitation des travailleurs par l’oligarchie. La réponse de ChatCGT est sans équivoque. “C’est un système qui est injuste mais qui ne peut pas être comparé à l’exploitation des travailleurs par l’oligarchie capitaliste. Les travailleurs sont exploités par le patronat pour maximiser leurs profits et leurs avantages économiques, et non par un système magique qui les asservit”.

Qu'on se le dise, le règne des chatbot est bel et bien arrivé.