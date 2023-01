ChatGPT : une version encore plus performante de l’intelligence artificielle bientôt disponible

L’intelligence artificielle utilisée par le site ChatGPT va s’améliorer. Et on ne vous parle pas d’une amélioration superficielle portant sur une fonctionnalité secondaire ou sur l’esthétique du site. Les équipes de ChatGPT ont en effet annoncé que le nombre de paramètres pris en compte pour la création de contenu passerait de 175 milliards à 100 trillions. C’est donc une vraie révolution qui s’annonce.

ChatGPT sera peut-être l’outil incontournable de ces prochaines années. Quelques jours seulement après avoir fait les gros titres de l’actualité, l’application ChatGPT fait déjà sa révolution. Son développeur Simon Høiberg a en effet dévoilé cette semaine que les capacités de son joujou ChatGPT seraient considérablement renforcées. Spécialisée dans la création de contenus, l’application utilise aujourd’hui, pour répondre de façon pertinente aux problématiques qui lui sont posées pas moins de 100 milliards de paramètres différents.

ChatGPT s’améliore et annonce une grande révolution © Pixabay

Une prouesse technologique associée à sa faculté à apprendre de façon autonome de ses erreurs, qui lui permet de rédiger des textes de qualité sur n’importe quel sujet. Demain, la nouvelle version de ChatGPT sera encore plus performante. Avec plus de 100 trillions de paramètres, l’intelligence artificielle propulsée par ChatGPT devrait pouvoir produire, avec encore plus de précision et avec moins d’erreurs, des contenus de qualité. Selon Høiberg, cette mise à jour devrait faire passer l’ancienne version pour un « jouet ».

ChatGPT utilisé par des étudiants pour rédiger des dissertations à leur place

Cette annonce apparaît quelques jours seulement après que l’application ChatGPT n’ait fait les gros titres. En effet, cette semaine on a appris que des étudiants lyonnais avaient utilisé l’intelligence artificielle pour réaliser un devoir. Capable de répondre à des questions sur des sujets précis en couplant des millions et des millions de données et d’articles, ChatGPT se révèle être d’une aide considérable pour certains étudiants.

N’ayant pas, dans le règlement scolaire, de mention explicite concernant une telle assistance artificielle, les étudiants avaient pu conserver leurs notes. Étant donné les capacités du site internet, on peut en effet redouter, dans les prochaines années, une généralisation de l’utilisation de ce service dans les écoles et universités.

Source : techcentral.ie