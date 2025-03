Voiture électrique : la berline sportive de Xiaomi victime des scalpers dès sa sortie

Dès sa mise en vente sur le marché chinois, le succès a été immédiat et les scalpers se sont rués sur la berline hyper sportive de Xiaomi, la SU7 Ultra. De quoi inquiéter un peu plus Tesla.

Xiaomi serait-il en train de devenir le nouveau Tesla ? Vu le succès de son dernier modèle, on peut le penser. La marque surtout célèbre pour ses smartphones en France est en passe de le devenir autant dans le secteur automobile. Le lancement du SU7, une berline résolument sportive avait déjà atteint facilement ses objectifs de 100 000 unités vendues sur le marché chinois dès le mois de sa sortie en novembre 2024.

Malgré une apparition sur le MWC de Barcelone l’an dernier, et pendant quelques jours à Paris, il faudra probablement patienter jusqu’en 2027 avant de la voir arriver commercialement sur le marché français.

Xiaomi SU7 Ultra : 10 000 exemplaires vendus en 2 heures

En Chine c’est la version Ultra qui vient d’être lancée, si elle reprend globalement le même design que le modèle « non-ultra », elle possède quelques spécificités qui accentuent nettement sa nature sportive. Des ambitions qui ne s’affichent pas que dans le design puisqu’avec ses 1548 chevaux, elle aspire à devenir la berline la plus rapide du monde. La SU7 Ultra passe de 0 à 100 km/h en 1,97 seconde seulement, et franchit le cap des 200 km/h en 5,96 secondes. Sa vitesse maximale est annoncée à 350 km/h…

Elle a fait son entrée officielle sur le marché chinois le 27 février dernier, et le succès a été immédiat. Xiaomi en a vendu 10 000 en seulement 2 heures. Et il n’aura pas fallu attendre longtemps avant de voir des offres fleurir sur le marché de l’occasion.

Il ne s’agit évidemment pas ici de véritables occasions étant donné que les modèles présentés n’ont souvent pas plus de 10 km au compteur. En revanche, les prix sont plus élevés que ceux les modèles neufs. La version neuve coûte environ 68000 euros alors qu’elle est revendue jusqu’à 80 000 euros.

Ce sont les scalpers qui ont vu dans la Xiaomi SU7 Ultra, la nouvelle voiture qui allait donner envie aux early adopters de casser leur tirelire quitte à payer plus cher que le prix officiel. Ce phénomène touche souvent le marché des consoles, Nintendo et Sony étant souvent la cible de cette pratique commerciale. Tesla, avant que les ventes ne s’effondrent un peu partout dans le monde, était aussi victime de ce genre de pratiques. Aujourd’hui si la marque est très présente sur le marché de l’occasion ce n’est pour les mêmes raisons que Xiaomi mais plutôt parce que certains conducteurs n’ont plus envie de s’associer à Tesla et son sulfureux patron.

