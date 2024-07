La Xiaomi SU7 débarque en France, vous allez pouvoir découvrir la berline électrique

Vous aimeriez découvrir de plus près la Xiaomi SU7, la voiture électrique qui fait sensation en Chine ? Bonne nouvelle, la berline s’invitera dans quelques jours à Paris le temps d’une exposition interactive. Voici les détails pratiques.

Crédit : Tom’s Guide

Lancée dans le grand bain en mars dernier, la Xiaomi SU7 est déjà un gros succès commercial, en témoigne le nombre foisonnant de commandes. Pour le moment, la berline électrique se cantonne au marché chinois. Mais le constructeur compte bien s’exporter à l’international pour conquérir d’autres marchés.

Une arrivée en Europe est notamment attendue de pied ferme. Le fabricant a d’ailleurs déjà présenté sa fameuse voiture sur le Vieux continent comme lors du MWC de Barcelone. Et dans quelques jours, il sera même possible de l’admirer de plus près à Paris. Si aucune date de sortie dans nos contrées n’a été dévoilée pour le moment, il semble bien que le constructeur prépare le terrain pour une commercialisation future.

Xiaomi va présenter sa SU7 à Paris le temps d’une exposition interactive

Comme l’indique Xiaomi sur son site, la sortie de la berline a suscité l’intérêt des technophiles du monde entier. “C’est pourquoi nous avons décidé de la faire venir en France afin de permettre aux fans européens de Xiaomi de pouvoir la voir de plus près et même de monter à bord”, précise le constructeur chinois. Lors de cette exposition baptisée CHUANMEN, les visiteurs pourront découvrir neuf expériences qui mettront en exergue le concept Human x Car x Home de Xiaomi.

Voici les informations pratiques :

Quoi ? Exposition de la Xiaomi SU7

Exposition de la Xiaomi SU7 Quand ? Du 23 au 26 juillet (10h à 18h) / Les 29 et 30 juillet (10h à 20h)

Du 23 au 26 juillet (10h à 18h) / Les 29 et 30 juillet (10h à 20h) Où ? Galerie Joseph, 7 rue Bailly, Paris 75003

Galerie Joseph, 7 rue Bailly, Paris 75003 Comment s’inscrire ? En cliquant ici

Malgré ces évènements de promotion, la voiture n’est près d’arriver en Europe. “Actuellement, Xiaomi Motors n’a pas de calendrier pour les ventes à l’étranger. Nous cherchons à solidifier la technologie de Xiaomi Motors sur le marché intérieur”, expliquait notamment le dirigeant Lu Weibing il y a quelques semaines.

Consultez notre dossier spécial pour en savoir plus sur la fiche technique et les prix de la Xiaomi SU7 et de ses déclinaisons.