Voiture électrique pas chère : Hyundai va lancer un SUV abordable en 2024

© Hyundai

Les Français semblent particulièrement friands de voitures électriques en ce début d’année. Il suffit de constater la forte demande concernant les offres de leasing pour obtenir une voiture électrique pour 100 euros/mois.

Bien sûr, vous pouvez aussi vous procurer ce type de véhicule de manière plus traditionnelle, si vous êtes prêt à y mettre le prix. Heureusement, de plus en plus de constructeurs proposent des voitures électriques bon marché, comme la Volkswagen ID.2. Cette fois, c’est Hyundai qui frappe un grand coup avec un modèle visiblement pensé pour concurrencer la Dacia Spring.

Hyundai prépare une Casper électrique à petit prix pour 2024

Hyundai va bientôt lancer une version électrique de son SUV Casper destinée aux plus petits budgets. C’est ce qu’indique le média Automotive News Europe. Un responsable du groupe coréen a ensuite confirmé au média que la Casper électrique devrait être dévoilée lors du troisième trimestre de l’année. Les livraisons démarreront fin 2024.

La production des voitures électriques de Hyundai commencerait quelques mois plus tôt, en juillet prochain en Corée du Sud. Le prix du modèle devrait avoisiner les 20 000 €. Le Casper deviendra donc une alternative sérieuse pour ceux qui veulent se procurer une voiture électrique pas chère. Entre le véhicule électrique de Hyundai, la Dacia Spring, la Twingo ou encore la Citroën e-C3, les consommateurs disposent d’un choix de plus en plus élargi.

© Hyundai

Le Hyundai Casper ne serait probablement pas éligible au nouveau bonus écologique 2024, comme la Dacia Spring, étant donné qu’il est fabriqué en Corée du Sud. En revanche, si le constructeur produit des modèles en République Tchèque de son imposante usine de Nošovice, la donne pourrait changer.

Toujours selon Chosun Daily, l’autonomie du Casper EV devrait être compromise entre 200 et 300 kilomètres. Il s’agit d’une fourchette plutôt large, mais il faudra sûrement attendre une communication officielle de Hyundai pour en savoir plus sur les caractéristiques de la voiture électrique.

Est-ce que le modèle sud-coréen pourra détrôner la mythique Tesla Model Y, voiture électrique la plus vendue en France en 2023 (37 127 exemplaires écoulés) ? Son petit prix pourrait clairement lui permettre de se hisser parmi les modèles les plus populaires dans l’Hexagone.