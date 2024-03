Hyundai Ioniq 5 : le crossover électrique se renouvelle en 2025, avec plus d’autonomie

La Hyundai Ioniq 5 version 2025 se révèle avec un nouveau look, une batterie plus grande et une inédite finition sportive N Line, marquant une évolution significative pour le crossover électrique sud-coréen.

Ioniq 5 2025 N Line

La Hyundai Ioniq 5 s’offre un lifting en 2025 et le résultat semble réussi. Trois ans après son entrée sur scène, elle revient plus audacieuse, avec des courbes légèrement retouchées qui préservent son charme futuriste, tout en y ajoutant un zest de nouveauté. Les fans seront ravis de découvrir non seulement un design extérieur affiné mais aussi une batterie plus robuste et, grande première, une version N Line qui met l’accent sur le dynamisme.

La Hyundai Ioniq 5 se refait une beauté et gagne en autonomie

Visuellement, la nouvelle Ioniq 5 garde ce qui nous avait séduits : un design reconnaissable entre mille. Pourtant, Hyundai a su y glisser des modifications subtiles. Pare-chocs avant et arrière revus, une silhouette allongée et aérodynamique grâce à un spoiler plus imposant, chaque détail a été pensé pour marier esthétique et efficacité. Un essuie-glace arrière plus large est aussi présent.

© Hyundai

Sous le capot, la nouvelle batterie de 84 kWh promet des escapades plus longues sans souci d’autonomie. Pour rappel, le modèle existant équipé d’une batterie de 77,4 kWh offre une autonomie EPA allant jusqu’à 488 km ou une autonomie WLTP jusqu’à 507 km. Avec la batterie plus grande (et un châssis optimisé), on peut s’attendre à une amélioration de ces chiffres, mais Hyundai n’a pas encore annoncé les performances exactes de la nouvelle version.

© Hyundai

Hyundai ne s’arrête pas là et repense l’ergonomie intérieure : des boutons physiques pour les fonctions essentielles, un système d’infodivertissement à la pointe, sans oublier les améliorations pratiques comme le pliage à distance des sièges arrière ou encore une isolation sonore renforcée pour des trajets en toute quiétude.

© Hyundai

La version N Line fait aussi ses débuts. Avec ses éléments de carrosserie distinctifs et ses finitions intérieures soignées, elle promet des sensations de conduite inédites. Sièges sport, accents de design exclusifs : elle a tout pour plaire aux amateurs de conduite sportive.

Disponible en Corée dès mars 2024, avec un déploiement progressif sur les marchés mondiaux, cette version actualisée de l’Ioniq 5 reflète l’évolution de Hyundai vers une mobilité plus durable et performante, consolidant sa position dans le segment des véhicules électriques. Son prix n’a pas encore été annoncé.