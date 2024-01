Voitures électriques : les 30 modèles les plus vendus en 2023 en France

L’année 2023 a été foisonnante pour les constructeurs de voitures électriques dont les ventes ont augmenté en France. Plusieurs modèles ont tiré leur épingle du jeu. On retrouve notamment deux Tesla sur le podium du classement des voitures électriques les plus vendues.

Les ventes de voitures électriques ont explosé en France en 2023 avec Tesla en fer de lance. Une tendance qui vient d’être confirmée par la Plateforme automobile (PFA) alors que nous entrons tout juste dans l’année 2024. Concrètement, les véhicules électriques ont réuni 16,8 % des nouvelles immatriculations l’année dernière, soit 298 522 modèles vendus.

Dans le haut du classement des modèles les plus achetés, on retrouve sans surprise l’entreprise d’Elon Musk. Et pour cause, Tesla règne toujours sans égal sur les ventes mondiales (et françaises) de voitures électriques. C’est la Tesla Model Y qui tire son épingle du jeu dans nos contrées avec 37 127 modèles vendus.

Quelles sont les voitures électriques les plus vendues en France en 2023 ?

Elle est suivie par la Dacia Spring qui gravitait en tête des ventes en début d’année. Sur la troisième marche du podium, on retrouve encore une référence Tesla, la Model 3 qui s’est vendue à 24 539 d’exemplaires. Pour rappel, la berline électrique vient tout juste d’accoucher d’un nouveau modèle baptisé Model 3 Highland. Voici le classement complet :

Tesla Model Y : 37 127 Dacia Spring : 29 761 Tesla Model 3 : 24 539 Fiat 500e : 23 189 Peugeot e-208 : 22 698 MG MG4 : 20 072 Renault Megane E-Tech : 17 623 Renault Twingo : 8 503 Mini : 7 634 Renault Zoé : 5 990 Kia Niro : 5 752 Hyundai Kona : 5 744 Volkswagen ID.3 : 4 791 Peugeot e-2008 : 4 585 Skoda Enyaq : 4 212 Opel Corsa : 4 012 MG ZS : 3 959 Volkswagen ID.4 : 3 911 BMW iX1 : 3 788 Citroën ë-C4 : 3 703 Cupra Born : 3 223 KIA Ev6 : 3 062 Audi Q4 e-tron : 2 879 BMW Série 4 : 2 699 Ford Mach-E : 2 496 Volvo XC40 : 2 463 Mercedes EQA : 2 142 Opel Mokka : 2 057 Ds Ds 3 Crossback : 2 039 Hyundai Ioniq 5 : 1 826

A lire > Mon leasing électrique : 100 euros/mois pour une voiture électrique, toutes les infos

En 2024, le bonus écologique sera toujours en vigueur mais ses nouveaux critères vont rendre certains modèles inéligibles. Un score environnemental (tributaire notamment du lieu de production) est désormais attribué ce qui devrait bouleverser le classement. Seront notamment pénalisées les voitures électriques produites en dehors de l’Europe comme la Tesla Model 3, la Dacia Spring ou encore la MG4.

Parmi les modèles éligibles au bonus écologique en 2024, on retrouve notamment la Citroën ë-C4, la Fiat 500e ou encore la Peugeot e-208.