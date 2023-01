Voitures-radars privées : des données publiées par erreur dévoilent les départements les plus contrôlés

Afin de mieux repérer les excès de vitesse, certains départements mobilisent des voitures-radars privées. Grâce à des données publiées par mégarde par le ministère de l’Intérieur, nous avons pu découvrir en détail où ces formes alternatives de contrôle étaient les plus utilisées dans l’Hexagone.

Des voitures-radars privées peuvent vous flasher sur la route © securite-routiere.gouv

Il est rare d’intercepter des données officielles recensant le nombre de radars mobiles déployés en France. La Délégation à la sécurité routière a pourtant publié un fichier complet contenant une myriade d’informations à ce sujet. Il s’agissait probablement d’une erreur puisqu’il a finalement été retiré de la plateforme des données publiques françaises. Entre-temps, la presse a pu le parcourir en long et en large pour en extraire la sève.

Le rapport se focalise sur les contrôles réalisés par les voitures-radars privées. Pour rappel, il s’agit de véhicules banalisés dont certains appartiennent à des sociétés privées qui travaillent pour le compte du gouvernement. Ils sont capables de détecter les excès de vitesse pendant qu’il roulent discrètement au milieu des autres usagers. Toutes les régions ne sont toutefois pas logées à la même enseigne.

À lire > Waze : la police signale des patrouilles fantômes pour faire ralentir les voitures

39 départements contrôlés par des voitures-radars privées

59 départements ne sont pas (encore) arpentés par les voitures-radars privatisées. Dans les 39 départements concernés, on observe de grandes disparités en matière de contrôle. Dans la Manche et en Ille-et-Vilaine, 400.000 contrôles ont été réalisés par des véhicules privés avec radars embarqués en 2021. On en dénombrait seulement 8000 en Haute-Marne la même année.

Pour vous donner une photographie claire, voici un classement des départements classés en fonction du nombre de contrôles avec des voitures-radars privées :

Moins de 50 000 contrôles

Somme

Ardennes

Meuse

Haute-Marne

Belfort

Doubs

Vienne

Corrèze

Entre 50 000 à 100 000

Gironde

Landes

Charente

Haute-Vienne

Marne

Aube

Meurthe-et-Moselle

Bas-Rhin

Entre 100 000 et 200 000

Pas-de-Calais

Nord

Deux-Sèvres

Indre-et-Loir

Loir-et-Cher

Loiret

Cher

Entre 200 000 et 300 000

Côtes-d’Armor

Vendée

Maine et Loire

Mayenne

Sarthe

Orne

Eure-et-Loir

Indre

Plus de 300 000

Finistère

Morbihan

Ille-et-Vilaine

Loire-Atlantique

Manche

Calvados

Eure

Seine-Maritime

Toujours au rayon des contrôles routiers, rappelons qu’un nouveau radar capable de verbaliser une flopée d’infractions a été homologué en France en mai 2022. Un radar anti-bruit a par ailleurs été inauguré dans les Yvelines pour mettre à l’amende les deux-roues trop bruyants.