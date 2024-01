Volkswagen ID.4 et ID.5 : baissent leur prix et font le plein de nouveautés pour 2024

© Volkswagen AG

2024 arrive avec de bonnes nouvelles pour ceux qui voudraient passer à l’électrique : Volkswagen baisse les prix de tous ses modèles à batteries en France. La compacte ID.3, les SUV ID.4 et ID.5 ainsi que la berline ID.7 connaissent ainsi de belles réductions sur la facture. Les voitures allemandes séduiront d’autant plus que l’ID.3 et l’ID.4 restent éligibles au bonus écologique, dont les règles changent en 2024. l’ID.4 et l’ID.5 connaissent par ailleurs des évolutions techniques.

Voici les prix actualisés des modèles électriques de Volkswagen

ID.3 : Jusqu’ici victime d’un manque d’intérêt, l’ID.3 Pro est désormais proposée à partir de 39 990 € en finition “ID.”, la version la plus basique, au lieu de 42 990 €

ID.4 : De 44 000 €, le SUV se vend désormais à partir de 43 990€, pour la version Pure 170.

ID.5 : Pour ce modèle, le prix de la version de base ne change pas. En revanche, la version Pro à plus grosse batterie passe de 57 500 € à 50 500 €. En finition Life Max de l’ID.5 Pro, Volkswagen annonce également un avantage de client de 11 260€.

ID.7 : Proposé auparavant à 62 650€, la berline électrique de Volkswagen baisse à 59 990€ en finition Life Max. Volkswagen annonce également un avantage client de 8 900€ par rapport à l’ancienne gamme.

Les ID.4 et ID.5 ont droit à des améliorations techniques en 2024

Les SUV électriques ID.4 et ID.5 de Volkswagen ont droit à des améliorations en 2024. Signe de leur proximité, ces changements sont valables pour les deux modèles.

Moteur : Le moteur AP550, jusqu’ici réservé à l’ID.7, vient maintenant équiper aussi l’ID.4 et l’ID.5. Ainsi, le couple de toutes les déclinaisons passe de 310 Nm à 545 Nm. Côté puissance, les deux modèles de base Pure passent à 170 chevaux (ch). Les versions Pro, de 174 à 286 ch. Les déclinaisons GTX de 299 ch à 340.

Batterie : Une nouvelle batterie de 77 kWh est au menu pour les deux SUV. De 533 km d’autonomie, l’ID.4 Pro affiche désormais 550 km d’autonomie. Pour l’ID. 5 Pro, l’autonomie passe de 545 km à 556 km, soit 11 km de plus.

La recharge est également améliorée. De 110 kWh, l’ID. 4 Pure passe à une puissance de charge acceptée de 115 kWh. Sur les modèles 4Motion, la charge peut atteindre 175 kWh, contre 135 kWh auparavant.

Design : L’écran central est désormais plus grand : de 12 pouces, il gagne quasiment un pouce de plus à 12,9. L’interface du système d’infodivertissement est aussi plus ergonomique, grâce à l’intégration de raccourcis personnalisables et de curseurs tactiles rétroéclairés.

Une bonne nouvelle pour nos porte-monnaie, en attendant l’arrivée imminente de la Volkswagen ID.2, un modèle à 25 000 € qui se veut abordable et performant.