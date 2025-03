Vos DVD Warner ne fonctionnent plus ? Voici pourquoi et quoi faire…

Image IA générée avec Microsoft Bing Image Creator

Si la fin des Blu-ray et DVD a été actée par Sony à l’été 2024, cela n’empêche pas les spectateurs de continuer à se ruer sur ces supports, malgré la montée en puissance des plateformes de streaming. Ils pourraient cependant être remplacés par un nouveau dispositif de stockage, toujours sur disque, mais pouvant contenir des milliers de films.

Malgré la fin d’une époque, nous sommes encore nombreux à disposer sur nos étagères ou dans nos placards des fameuses galettes, achetées dans le commerce et contenant nos films et nos séries favorites.

Des problèmes avec des DVD Warner et la réponse des studios

Warner Bros est l’un des géants du cinéma américain et a produit de très nombreux blockbusters à travers les années. Seulement voilà, il semble qu’un défaut de fabrication se soit glissé dans certains DVD produits entre 2006 et 2008 comme l’annonce JoBlo sur son blog.

Le blogueur, fan de films des années 1930 à 1960, indique dans sa publication que ces titres sont rarement disponibles sur les plateformes de streaming et qu’il a ainsi acheté la plupart de ces titres sur support physique (DVD en l’occurrence) afin de pouvoir en profiter quand il le souhaite.

Au sein de sa collection se trouvent des coffrets spéciaux mis en vente par la Warner dans les années 2000. Or voilà, quelques mois en arrière, alors qu’il essayait de regarder un de ces films (Passage pour Marseille avec Humphrey Bogart), le film a planté. Même problème avec un second film (Across the Pacific ou Griffes jaunes en français).

Pensant que le problème venait de son matériel, il décide d’en changer, mais ne re-teste pas les films. Quelques semaines plus tard, il décide de regarder Desperate Journey (Sabotage à Berlin) avec Errol Flynn. Et là le problème se produit à nouveau.

Après quelques recherches en ligne, le blogueur se rend compte qu’il n’est pas le seul à avoir rencontré ce type de problème.

La raison : une pourriture des couches du disque (Laser Rot en anglais) qui se serait installée et empêche tout simple leur lecture. Ce défaut est hélas irrémédiable et une fois que votre disque est atteint, c’est trop tard, vous ne pouvez plus rien faire. Le blogueur note par ailleurs que ce défaut avait déjà été identifié dans les années 1980/1990, mais sur des laserdiscs (format devenu obsolète).

“La plupart des titres concernés, qui vont de classiques comme The Wild Bunch (La Horde sauvage – 1969) et The Shawshank Redemption (Les Évadés – 1994) à des collections télévisées comme The Dukes of Hazzard (série TV Shérif, fais-moi peur), ont été réédités en Blu-ray ou en HD numérique. D’autres titres, tels que les collections Looney Tunes et de nombreux films de l’âge d’or d’Hollywood, n’ont pas été réédités, ce qui en fait, dans de nombreux cas, des médias perdus.”

Suite à cette annonce et à ses répercussions en ligne, de nombreux spectateurs ayant rencontré le même problème, la Warner a décidé de répondre officiellement au problème.

“Warner Bros. Home Entertainment est conscient des problèmes potentiels affectant certains titres DVD fabriqués entre 2006 et 2008, et la société travaille activement avec les consommateurs pour remplacer les disques défectueux.

Dans la mesure du possible, les disques défectueux ont été remplacés par le même titre. Toutefois, comme certains des titres concernés ne sont plus disponibles ou que les droits ont expiré, les consommateurs se sont vus proposer un échange contre un titre de même valeur.

Les consommateurs possédant un produit défectueux peuvent contacter l’équipe d’assistance à la clientèle à l’adresse suivante : whv@wbd.com .”