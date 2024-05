Fallout prête son armure assistée à Fortnite pour un événement spécial

Fortnite annonce un partenariat avec Fallout dans une publication sur X

Une image nous montre l’armure assistée de la Confrérie de l’acier qui pourrait être disponible en cosmétique

On en saura plus lors du chapitre 5 de la saison 3 qui démarre le 24 mai

Si Fornite perdure, c’est grâce à ses nombreux événements et partenariats faits avec d’énormes franchises. Si vous avez vu et aimé la série Fallout au point de vous jeter sur Fallout 4 et son patch next gen, nouvelle dose de Nuka-Cola. Le jeu d’Epic Games s’apprête à accueillir l’armure assistée de la Confrérie de l’acier si l’on en croit un tweet.

Fortnite tease un événement avec la franchise Fallout

En attendant la saison 2 de la série Fallout et si vous avez déjà poncé tous les jeux de la franchise, Fortnite a une bonne nouvelle. Le compte officiel du jeu a posté une image sur laquelle on aperçoit une usine mais surtout une armure assistée de la Confrérie de l’acier. Il y a de grandes chances qu’elle soit disponible pendant une courte période en tant que cosmétique dans le cadre de ce partenariat.

On s’attend également à d’autres items spéciaux en lien avec Fallout et des modifications au niveau de la carte du jeu pour ajouter des éléments post-apocalyptiques. La publication n’en dit pas plus et se contente d’un emoji clin d’œil et pouce en l’air qui renvoie au logo Vault Boy.

En plus de l’armure assistée, Epic Games pourrait ajouter l’emblématique tenue d’Abri de Vault-Tec bleue et jaune. Voire le Pip-Boy au poignet des joueurs ou un Fat Man en guise d’arme ? Comme le précise PC Gamer, on en saura plus lors du chapitre 5 de la saison 3 qui démarre le 24 mai.

Cette collaboration n’est pas étonnante, la série Fallout a été un énorme succès critique mais aussi en termes d’audience puisqu’elle se place derrière Le Anneaux de Pouvoir, plus grosse production Prime Video. Autant dire que ce triomphe était inattendu pour beaucoup puisque les adaptations de jeux vidéo en programmes télévisés atteignent peu ce niveau de popularité.