Votre Nintendo 3DS ne peut plus être réparée, faites très attention à la casse !

La New Nintendo 3DS, dans sa version standard, ne peut plus être réparée par le constructeur japonais. Faites donc très attention à la casse, même si un réparateur tiers peut s’en occuper ou vous-même avec les connaissances nécessaires.

Nintendo a cessé les réparations officielles de la New Nintendo 3DS standard depuis le 28 août 2024

Les réparations pour les modèles New 3DS XL et 2DS classique sont encore possibles mais leur arrêt est imminent

Des réparateurs tiers et l’émulation permettent de continuer à jouer aux jeux Nintendo 3DS malgré l’obsolescence des consoles

Dans l’histoire du jeu vidéo, Nintendo a une énorme aura. Le constructeur a marqué des millions de joueurs par son empreinte et ils sont tout aussi nombreux à attendre la Switch 2. De par son histoire, les consoles de la firme japonaise sont très précieuses. C’est le cas la New Nintendo 3DS standard, modèle KRT-001.

Nintendo ne répare plus la New Nintendo 3DS

Prenez grand soin de votre New Nintendo 3DS standard, modèle KRT-001. Pourquoi ? Parce que depuis le 28 août 2024, le constructeur ne répare plus cette console. La raison est simple, il n’y a plus de pièces détachées. Sur X, le support technique de l’entreprise explique que seule la version standard est concernée.

Cela veut donc dire que les autres modèles de gamme bénéficient d’un sursis. Au Japon, Nintendo a encore quelques pièces pour les New 3DS XL et 2DS classique. Quant à la New 2DS XL, les stocks sont plus conséquents. Mais à terme, ces consoles suivront le même chemin que la New Nintendo 3DS standard, modèle KRT-001.

Comment réparer seul sa New Nintendo 3DS ?

Bien évidemment, ce n’est pas parce que Nintendo cesse de réparer la New Nintendo 3DS standard, modèle KRT-001, que vous ne pouvez pas le faire vous-même. De nombreux sites vendent des pièces détachées, il existe des tutos en ligne et des entreprises s’en occupent pour vous. Sinon, il reste toujours l’émulation.

Nintendo est un mastodonte du jeu vidéo puisque trois de ses consoles s’imposent comme les plus vendues de tous les temps. La première Nintendo DS, lancée en 2024, s’est tout de même écoulée à 154 millions d’exemplaires. Des sommets : on imagine mal ce record être battu par les machines actuelles, même la future PS5 Pro.

Pour les passionnés, cette situation est un rappel de l’importance de prendre soin de leurs consoles, désormais considérées comme des pièces de collection.