Vous pouvez enfin exclure les vols en Boeing 737 Max 9 sur Kayak

© Pexels

À l’heure de planifier des vacances, de nombreuses personnes utilisent des applications de voyage et des comparateurs de vols comme Kayak pour trouver le meilleur rapport qualité-prix. La plateforme permet aussi de comparer les hôtels et les séjours. Généralement, le trajet en avion représente tout de même la dépense la plus importante et donc celle sur laquelle un particulier cherche à faire des économies.

Sauf qu’il n’y a pas que le prix qui compte au moment de choisir un vol. Pour certains, le modèle de l’avion dans lequel s’effectuera le voyage peut compter. Bonne nouvelle, le site Kayak vient d’ajouter un nouveau filtre pour éviter les trajets en Boeing 737 Max 9.

Vous pouvez éviter les Boeing 737 Max 9 sur Kayak grâce à un nouveau filtre

Le Boeing 737 Max 9 est tristement connu pour son implication dans deux crashs mortels qui ont fait au total 346 morts en 2018 et 2019. Le premier a eu lieu au large de l’Indonésie et le second drame seulement cinq mois plus tard dans un vol d’Ethiopian Airlines.

Début janvier, une porte d’un 737 Max 9 s’est arrachée en plein vol, forçant l’appareil à atterrir en urgence. Heureusement, cet événement rarissime n’a fait aucune victime. Même l’iPhone tombé de l’avion d’Alaska Airlines a été retrouvé intact après une chute de 5000 m.

Ces nombreux incidents ont poussé Kayak à ajouter un nouveau filtre permettant d’éviter les vols à bord d’un Boeing 737 Max 9. Voilà une solution bien plus efficace que de se rendre sur le site « Is my plane a 737 Max? », qui indique si votre vol s’effectue avec le modèle décrié.

© Kayak

Toutefois, ce dernier n’étant pas mis à jour en temps réel, il pouvait contenir des informations erronées. Grâce au nouveau filtre ajouté par Kayak, les passagers les plus méfiants peuvent maintenant facilement éviter les vols à bord d’un Boeing 737 Max 8 et 9. Auparavant, la plateforme regroupait les deux modèles dans un seul filtre.

« Suite au pic d’utilisation, Kayak a déplacé son filtre vers le haut afin qu’il soit plus visible pour les voyageurs lors de la recherche d’un vol », déclare un porte-parole de l’entreprise à 404 Media. Rappelons que le Boeing 737 Max 8 est toujours utilisé, mais que les vols en Boeing 737 Max 9 restent interdits. Quoi qu’il en soit, ce filtre deviendra réellement utile quand l’avion sera de nouveau autorisé à transporter des voyageurs.