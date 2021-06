WandaVision : Marvel dévoile les effets spéciaux derrière l’apparence de Vision

Jouer un super-héros dans le MCU implique de porter des costumes et souvent beaucoup de maquillage. Mais ce n’est pas toujours suffisant. Dans le cas de Vision, ses pouvoirs ne sont pas les seuls aspects du rôle qui requièrent des effets spéciaux. Toute son apparence physique nécessite également un travail de post-production impressionnant.

Les coulisses de la création du visage de Vision – Crédit : MARZ

Dans cette vidéo publiée par MARZ, créateurs de Vision dans le show Disney+, on découvre les différentes étapes de la création du personnage. Paul Bettany est recouvert d’une couche de maquillage brune. Son visage est recouvert de dizaines de petits capteurs. Le reste est entièrement ajouté par ordinateur. L’acteur ne porte presque aucun autre accessoire pour compléter son costume.

À l’écran, la magie opère. Le visage de Paul Bettany ne fait qu’un avec celui de Vision. Même la Pierre de l’Esprit est ajoutée via des effets spéciaux. On le voit également voler au-dessus de Westview, dont la vue est entièrement créée par ordinateur. Dans une interview, Paul Bettany avait d’ailleurs déclaré que WandaVision contenait plus d’effets spéciaux qu’Avengers : Endgame. L’univers créé par Wanda est en effet très complexe, avec des changements d’époque instantanés qui ont lieu sous les yeux des téléspectateurs. L’incroyable transformation de la base du SWORD en cirque dans l’épisode 6 est également un concentré d’effets spéciaux.

Paul Bettany reviendra-t-il en tant que White Vision ?

La vidéo de MARZ ne montre néanmoins pas la création du White Vision, que l’on découvre à la fin de la série. Si le Vision de Wanda est bel et bien parti en poussière, sa version blanche créée par le SWORD pourrait avoir un avenir dans le MCU. Paul Bettany a confié récemment qu’il n’avait actuellement plus de contrat avec Marvel. Il admet néanmoins qu’il serait surprenant que le studio ait introduit un tout nouveau personnage tel que White Vision pour le faire disparaître si rapidement.

WandaVision n’aura pas de saison 2, mais Marvel Studios aura de multiples opportunités de le faire revenir dans la phase 5. En attendant, les fans retrouveront bientôt sa bien-aimée Wanda dans Doctor Strange in the multiverse of madness. En deuil de son mari et de ses enfants, la Sorcière Rouge risque de faire des étincelles dans ce prochain Marvel qui promet lui aussi un feu d’artifices d’effets spéciaux.

