Marvel : WandaVision introduira plusieurs intrigues de la phase 4 du MCU

Ce ne sera finalement pas le film Black Widow, mais la série Disney+ WandaVision qui lancera la phase 4 du MCU. Avec les aventures des de la Sorcière Rouge et de son compagnon, Marvel devrait commencer à introduire des éléments importants de ses prochains films et prochaines séries.

Wanda et Vision réunis dans la première série de la phase 4 du MCU – Crédit : Marvel Entertainment

Kegin Feige l’avait déjà annoncé, WandaVision aura un lien direct avec les événements de Docteur Strange 2. D’après son titre, on sait que le film explorera le côté « madness » du multiverse Marvel. Dans WandaVision, la Sorcière semble avoir créer un univers complètement fou dans lequel elle semble elle-même un peu perdue. On peut donc imaginer que sa perte de contrôle de ses pouvoirs pourrait avoir un impact sur la réalité que devra affronter Docteur Strange. Ce dernier, qui jouera un rôle de mentor pour Wanda dans le film, pourrait donc certainement l’aider à comprendre ce qu’il s’est passé lors de ses aventures dans le sitcom Marvel.

WandaVision : le catalyseur du multiverse de la phase 4 ?

On sait que le Sorcier Suprême sera également un mentor pour Peter Parker dans Spider-Man 3, qui sortira avant Docteur Strange 2. Si on ignore encore tout de l’intrigue, les révélations sur le casting du film confirme que les prochaines aventures de l’homme-araignée vont également nous plonger dans un mélange un peu fou entre les réalités. Le Peter Parker de Tom Holland sera en effet rejoint par celui d’Andrew Lincoln et de Tobey Maguire, ainsi que par Miles Morales. On retrouvera aussi Electro (Jamie Foxx), grand méchant de The Amazing Spider-Man 2. Encore une fois, il est possible que les manipulations folles de Wanda dans la série Disney+ jouent un rôle dans ce cocktail d’univers Spider-Man encore jamais vu dans le MCU.

En plus des héros Wanda et Vision, le show fera revenir l’écran Darcy Lewis, que l’on a vue pour la dernière fois dans Thor : The Dark World. Dans une interview, le réalisateur de WandaVision Matt Shakman a déclaré que la jeune stagiaire était devenue aujourd’hui docteur, « une vraie experte dans son domaine ». Si pour l’instant son interprète Kat Dennings ne semble pas figurer au casting de Thor 4, il n’est pas impossible que ce retour dans WandaVision ne soit pas que ponctuel et que Darcy fasse d’autres apparitions dans la phase 4.

WandaVision introduira l’oganisation SWORD dans le MCU

WandaVision introduira également de nouveaux personnages, ou en tout cas une nouvelle version de ces personnages. On découvrira en effet une Monica Rambeau adulte, incarnée par Teyonah Parris. L’actrice sera également au casting de Captain Marvel 2. Il est donc presque certain que ses actions dans WandaVision auront une incidence sur son rôle dans la suite des aventures de Carol Danvers.

Enfin, on sait que la phase 4 comptera parmi ses méchants les Skrulls, qui seront au cœur d’une série adaptée des comics Secret Invasion. Ces envahisseurs seront combattus par les agents du SWORD, dont a eu un bref aperçu dans la scène post-générique de Spider-Man : Far from home. WandaVision en dévoilera plus sur cette agence dont fait partie Monica Rambeau. La série sera donc l’occasion pour Marvel d’introduire cette organisation connue des fans de comics, mais encore nouvelle dans le MCU.

La série finalement composée de 10 épisodes sera certainement pleine d’informations clés pour les productions Marvel à venir. Les fans n’ont désormais plus que quelques heures à patienter. WandaVision débutera demain sur Disney+.

Source : SCREEN RANT