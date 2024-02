Waze renforce sa sécurité routière avec des alertes pour les ralentisseurs et les virages serrés

Bonne nouvelle pour tous les conducteurs utilisant Waze ! L’application de navigation communautaire vient de se doter de nouvelles alertes pour vous avertir des ralentisseurs et des virages serrés sur votre trajet. Une mise à jour qui vise à vous offrir une conduite plus fluide et sécurisée.

Waze, connue pour sa navigation interactive et basée sur la communauté, vient d’annoncer une nouveauté qui promet de rendre nos trajets encore plus agréables.

Imaginez : vous conduisez, et votre application vous prévient non seulement des embouteillages et des radars, mais aussi des ralentisseurs et des virages serrés qui vous guettent sur la route. Voilà ce que propose désormais Waze, avec l’objectif de nous offrir une conduite plus fluide et, espérons-le, sans mauvaises surprises.

Waze ajoute des alertes pour les ralentisseurs et les virages serrés

Cette mise à jour, déjà disponible pour les utilisateurs d’iPhone, devrait bientôt faire son chemin vers les appareils Android. Ce qui est intéressant, c’est que Waze a décidé d’aller plus loin en repensant également son menu de signalement. Désormais, grâce à une nouvelle icône de danger plus visible, signaler un incident sur la route devient un jeu d’enfant. La promesse ? Une contribution encore plus active de la communauté pour partager en temps réel les aléas de la route.

Le menu enrichi offre la possibilité de signaler une multitude de conditions routières : embouteillages, accidents, présence policière, conditions météorologiques défavorables, et bien plus encore. Et pour ceux qui se soucient du prix à la pompe, il est aussi possible de signaler les tarifs du carburant ou de demander une aide en cas de pépin sur la route. Théoriquement, il sera aussi bientôt possible de signaler des routes très dangereuses.

Toutefois, il n’y a pas que des ajouts dans cette mise à jour. Certains disent que des options spécifiques ont été retirées (comme la possibilité de signaler directement les animaux morts ou une voiture arrêtée en plein milieu de la route). Un choix qui a sûrement ses raisons, mais qui pourrait manquer à certains habitués à une précision extrême dans leurs signalements.

Waze ne s’arrête pas là et continue de tester et d’améliorer ces nouveautés pour s’assurer de leur efficacité. Si la version exacte de l’application concernée par ces mises à jour n’est pas précisée, on peut s’attendre à une disponibilité plus étendue une fois la fiabilité des fonctionnalités confirmée.

