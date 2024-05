Waze : les itinéraires par défaut ont changé, ça ne va pas plaire à tout le monde

Crédit : Waze

Depuis quelques temps, Waze n’affiche plus les itinéraires les plus rapides par défaut. Quelle mouche a bien pu piquer l’application de navigation automobile pour vous voler de précieuses minutes ? C’est la législation qui a changé. En vertu du décret n° 2022-1119 du 3 août 2022 relatif aux services numériques d’assistance aux déplacements, Waze doit maintenant changer les trajets proposés par défaut.

Mais ce n’est pas que Waze qui est concerné, c’est aussi son collègue Google Maps, ou la concurrence d4Apple Plans ou encore de Citymapper. Bref, toutes les applications de navigation GPS doivent désormais proposer par défaut des itinéraires plus respectueux de l’environnement.

Waze et Google Maps affiche par défaut le trajet le plus écolo

Depuis 2022, “les services numériques qui visent à faciliter les déplacements” doivent ainsi proposer “aux utilisateurs un classement des itinéraires suggérés en fonction de leur impact environnemental, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre“. Après avoir facilité le signalement des dangers, désormais Waze vous montre également comment émettre le moins de CO2 possible en vous déplaçant.

Il faudra donc sélectionner manuellement sur Waze ou Google Maps le trajet le plus direct, mais qui pourrait s’avérer plus polluant. Surtout, ces trajets sont généralement plus consommateurs de carburant et vous feront passer par la coûteuse autoroute.

Ce nouvel impératif pour les applications de navigation se justifie tout d’abord à l’aune de la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, le décret vient en application d’une loi de 2021 portant sur “la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets“. Ainsi, cette loi prévoit également que les applications ne favorisent pas “l’utilisation du véhicule individuel” : la voiture.

Il s’agit également de mieux gérer le trafic automobile avec cette loi. En effet, Waze a eu tendance par le passé à envoyer ses utilisateurs sur des voies alternatives pour contourner les bouchons. Les conséquences de l’utilisation massive de l’application en France ne se sont pas fait attendre : Waze a transformé des villages en autoroutes avec ses suggestions.

Ainsi, la loi prévoit également que les applications ne favorisent pas “exclusivement l’usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif.” À l’approche des jeux olympiques, cette mesure se comprend. La France prévoit un afflux massif de touristes et il va falloir gérer ces personnes sur une voirie parfois dégradée.