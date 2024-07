WhatsApp arrêtera de fonctionner sur ces modèles en février 2025

Si vous êtes un utilisateur de KaiOS et que vous avez un smartphone Nokia ou JioPhone, mauvaise nouvelle. La messagerie ne fonctionne plus du tout sur ces modèles assez peu répandus et de niche.

WhatsApp ne fonctionne plus sur plusieurs smartphones JioPhone et Nokia sous KaiOS

Si vous vous êtes connecté avant le 25 juin 2024, il est encore possible d’utiliser WhatsApp jusqu’en février 2025

En revanche, vous n’aurez pas le droit aux mises à jour

Très régulièrement, certains smartphones ne profitent plus de WhatsApp. Généralement, il s’agit de modèles vieillissants sous Android ou iOS. Mais il y a d’autres systèmes d’exploitation sur le marché mobile comme kaiOS. Et malheureusement, plusieurs appareils ne profitent plus de la messagerie.

WhatsApp abandonne KaiOS sur plusieurs smartphones

C’est sur Reddit qu’un utilisateur a rapporté que WhatsApp ne fonctionne plus sur son Nokia 6300 4G sous KaiOS 2.5.4. Malgré ses tentatives de réinitialiser son téléphone et de réinstaller l’application, rien n’y fait. Lors de l’installation de la version 2.2329.13 de la messagerie, un message d’erreur fait son apparition. En revanche, les personnes déjà connectées sont toujours en mesure d’utiliser l’application.

Un autre utilisateur s’est tourné vers l’assistance de KaiOS qui lui a indiqué que les utilisateurs qui se sont connectés avant le 25 juin 2024 peuvent continuer à utiliser WhatsApp jusqu’en février 2025. Toutefois, Meta ne fournira plus de mises à jour. Ce qui expose les smartphones à des failles de sécurité et ils ne pourront pas non plus bénéficier des nouvelles fonctionnalités.

WhatsApp a même été supprimé de la boutique KaiOS, l’application ne peut plus être téléchargée ou installée. Meta va prochainement publier un communiqué à propos de cet incompatibilité pour le système d’exploitation.

Quels smartphones KaiOS n’ont plus le droit à WhatsApp ?

Voici les smartphones sous KaiOS qui n’ont plus le droit à WhatsApp :

JioPhone

JioPhone 2

Nokia 800 Tough

Nokia 2720 Flip

Nokia 2760 Flip

Nokia 2780 Flip

Nokia 6300 4G

Nokia 8000 4G

Nokia 8110 4G

Si vous aimez KaiOS, le mieux reste de vous tourner vers un smartphone qui n’est pas dans cette liste. En termes de praticité, le mieux reste d’opter pour Android ou iOS mais tout le monde n’a pas envie de rouler pour les Gafam (et les dérives qui vont avec…) que sont Google et Apple. Les utilisateurs de ce système d’exploitation de niche apprécient l’expérience offerte.