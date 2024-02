L’iPhone SE 4 existerait bel et bien : il sortirait même en 2025, avec un atout

L’iPhone SE 4, qui se pointe finalement à l’horizon pour 2025, s’annonce comme un smartphone abordable et alléchant. Avec son écran OLED et un design rafraîchi, il promet de mélanger innovation et accessibilité. La preuve que même les petits changements peuvent créer une grande attente ?

iPhone SE 4 (concept) © LetsGoDigital

Après le lancement de l’iPhone SE 2022, Apple a pris son temps pour développer un successeur, en partie à cause de la stratégie de l’entreprise de vendre des modèles antérieurs à prix réduit et du succès du marché de l’occasion. Toutefois, les rumeurs d’un abandon de la série SE ont été balayées par les nouvelles affirmant que l’iPhone SE 4 est bien en cours de développement.

iPhone SE 4 avec écran OLED : une combinaison gagnante pour Apple en 2025 ?

D’après des informations récentes issues de The Elec, ce nouveau modèle marquera une étape significative par l’intégration d’un écran OLED, une première pour cette série. Cette évolution vers un affichage de meilleure qualité montrerait l’engagement d’Apple à améliorer ses appareils tout en conservant leur accessibilité prix.

Les écrans OLED, connus pour leurs couleurs vibrantes et leurs noirs profonds, sont déjà standards sur les modèles haut de gamme d’iPhone depuis 2017. Pour l’iPhone SE 4, Apple prévoit d’utiliser des écrans similaires à ceux de l’iPhone 14, ce qui permet de maintenir un coût raisonnable grâce à l’emploi de composants déjà éprouvés. Cette stratégie d’optimisation coût-efficacité est renforcée par la concurrence entre les fournisseurs, tels que Samsung, pour la production de ces dalles OLED.

Ce nouvel iPhone SE pourrait également arborer un design remis au goût du jour, avec l’abandon possible du bouton Home au profit de Face ID et de l’intégration du Dynamic Island, apportant un look plus actuel et désirable. Une possible augmentation de la taille de l’écran est également évoquée, bien que le téléphone devrait conserver certains compromis, comme une configuration de caméra simplifiée et une puce plus ancienne, pour maintenir son attrait prix.

L’arrivée de l’écran OLED et ces possibles ajustements esthétiques témoignent d’une adaptation aux attentes actuelles, sans oublier l’essence de la gamme SE : offrir une expérience Apple de qualité à un prix plus doux.

Finalement, l’iPhone SE 4 ne serait pas abandonné.

Il sortirait en 2025, avec un design rafraîchi.

Il profiterait d’un écran OLED fourni par Samsung.

Source : The Elec