WhatsApp : envoyez vos photos et vidéos en HD par défaut grâce à cette astuce

L’année dernière, WhatsApp a ajouté une nouvelle fonctionnalité réclamée de longue date par les utilisateurs. Ces derniers peuvent désormais envoyer leurs photos et vidéos en HD sans passer par un moyen détourné. Les contenus ne sont pas transférés dans leur définition originelle, l’application activant encore une petite compression. Mais la qualité est largement supérieure qu’auparavant.

Il subsistait toutefois encore un léger problème. Pour partager vos contenus en HD, il fallait impérativement sélectionner l’option “Qualité HD” au moment de l’envoi. De quoi vous faire perdre du temps, en particulier lorsque vous deviez transférer de nombreuses images ou séquences vidéo. Pour y remédier, la messagerie au logo vert a intégré un nouveau réglage dans les paramètres qui permet d’activer par défaut les transferts en HD.

Comment envoyer vos photos et vidéos en HD par défaut sur WhatsApp

Si vous activez par défaut la qualité HD pour les transferts, sachez que ces derniers seront plus lents. Par ailleurs, les photos et les vidéos envoyées peuvent être jusqu’à six fois plus volumineuses. Des limitations qui ne devraient pas vous effrayer si vous souhaitez absolument transférer vos images en bonne qualité. Pour configurer la qualité HD par défaut, il suffit de suivre ces quelques étapes :

Ouvrez WhatsApp .

. Appuyez sur les trois petits points et ouvrez les Paramètres .

. Accédez au menu Stockage et données .

. Appuyez sur Qualité de chargement des médias .

. Cochez l’option Qualité HD et appuyer sur Enregistrer.

C’est tout bon ! Vos photos et vidéos s’enverront désormais automatiquement en haute définition sans subir la compression habituelle. Dans le reste de l’actualité autour de l’application, rappelons que WhatsApp vient de déployer de jolies améliorations pour les appels audio et vidéo. A l’avenir, il sera également possible de générer votre photo de profil grâce à l’IA.